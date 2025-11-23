IND vs SA: बुमराह-स्टार्क से ज्यादा पावरफुल निकले DSP सिराज, साल 2025 में बना दिया प्रचंड रिकॉर्ड

IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इतिहास रच दिया. जब भी वर्तमान के टॉप-5 तेज गेंदबाजों की बात होती है तो सिराज को दरकिनार किया जाता है, लेकिन मियां भाई ने बता दिया कि वो फिलहाल बुमराह-स्टार्क से कम नहीं हैं.

मोहम्मद सिराज साल 2025 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. सिराज ने पहली पारी में शतकवीर सेनुरन मुथुसामी का विकेट लेकर ये स्पेशल कारनामा किया.

साल 2025 में खूब चला सिराज का जादू

मोहम्मद सिराज इस साल भारत के लिए सही मायने में मैच विनर साबित हुए हैं. स्टार खिलाड़ी ने 2025 में अब तक 18 पारियों में 43 विकेट चटकाए हैं. सबसे तारीफ योग्य बात ये है कि वर्क लोड मैनेजमेंट के जमाने में सिराज ने इस साल अभी तक 300 से अधिक ओवर डाले हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में सिराज से ज्यादा ओवर दुनिया के किसी गेंदबाज ने नहीं डाले हैं.

गुवाहाटी टेस्ट में बैकफुट पर भारत

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट की बात करें तो टॉस हारने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर है. साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है. ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने 109 रनों की अद्भुत पारी खेली, वहीं नंबर-9 पर बैटिंग करने उतरे मार्को जेनसन भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने 93 रनों की कीमती पारी खेली. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए. सिराज, बुमराह और जडेजा के खाते में 2-2 विकेट आए.

IND vs SA 2nd Test: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (C), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (WK), मार्को जानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज

