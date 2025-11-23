Advertisement
trendingNow13015468
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: बुमराह-स्टार्क से ज्यादा पावरफुल निकले DSP सिराज, साल 2025 में बना दिया प्रचंड रिकॉर्ड

IND vs SA: मोहम्मद सिराज साल 2025 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. सिराज ने पहली पारी में शतकवीर सेनुरन मुथुसामी का विकेट लेकर ये स्पेशल कारनामा किया. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammed Siraj becomes leading wicket taker in tests in 2025
Mohammed Siraj becomes leading wicket taker in tests in 2025

IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में सीरीज का दूसरा टेस्ट जारी है. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इतिहास रच दिया. जब भी वर्तमान के टॉप-5 तेज गेंदबाजों की बात होती है तो सिराज को दरकिनार किया जाता है, लेकिन मियां भाई ने बता दिया कि वो फिलहाल बुमराह-स्टार्क से कम नहीं हैं. 

मोहम्मद सिराज साल 2025 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है. सिराज ने पहली पारी में शतकवीर सेनुरन मुथुसामी का विकेट लेकर ये स्पेशल कारनामा किया. 

साल 2025 में खूब चला सिराज का जादू 

मोहम्मद सिराज इस साल भारत के लिए सही मायने में मैच विनर साबित हुए हैं. स्टार खिलाड़ी ने 2025 में अब तक 18 पारियों में 43 विकेट चटकाए हैं. सबसे तारीफ योग्य बात ये है कि वर्क लोड मैनेजमेंट के जमाने में सिराज ने इस साल अभी तक 300 से अधिक ओवर डाले हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2025 में सिराज से ज्यादा ओवर दुनिया के किसी गेंदबाज ने नहीं डाले हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुवाहाटी टेस्ट में बैकफुट पर भारत 

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट की बात करें तो टॉस हारने के बाद टीम इंडिया बैकफुट पर है. साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है. ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने 109 रनों की अद्भुत पारी खेली, वहीं नंबर-9 पर बैटिंग करने उतरे मार्को जेनसन भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने 93 रनों की कीमती पारी खेली. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए. सिराज, बुमराह और जडेजा के खाते में 2-2 विकेट आए.

IND vs SA 2nd Test: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (C), टोनी डी ज़ोरज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (WK), मार्को जानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज

ये भी पढ़ें: 'यार मजाक बना रखा है...' कुलदीप यादव पर क्यों भड़क उड़े कप्तान पंत? बीच मैदान पर लगाई क्लास, Video Viral

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Siraj

Trending news

दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
Constitution 131st Amendment
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
SC
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
Saamna
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया
West Bengal
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया