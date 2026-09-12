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मोहम्मद सिराज क्यों हैं आउट ऑफ फॉर्म? रेड बॉल क्रिकेट पर तोड़ी चुप्पी, कहा- श्रीलंका में मेरा रनअप..

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों अपनी फॉर्म के चलते चर्चा में हैं. दलीप ट्रॉफी और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ खास नहीं कर सके. अब मोहम्मद सिराज ने अपनी फॉर्म को लेकर खुलकर बात की है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 12, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:08 PM IST
मोहम्मद सिराज क्यों हैं आउट ऑफ फॉर्म? रेड बॉल क्रिकेट पर तोड़ी चुप्पी, कहा- श्रीलंका में मेरा रनअप..

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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