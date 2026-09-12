मोहम्मद सिराज क्यों हैं आउट ऑफ फॉर्म? रेड बॉल क्रिकेट पर तोड़ी चुप्पी, कहा- श्रीलंका में मेरा रनअप..

मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के शानदार गेंदबाजों में से एक हैं. पिछले कुछ समय से सिराज अपनी गेंदबाजी को लेकर चर्चा में हैं. श्रीलंका टूर पर उनकी बॉलिंग में कुछ खास देखने को नहीं मिला. इसके बाद दलीप ट्रॉफी में भी सिराज ईशान किशन की ईस्ट जोन के खिलाफ अपना जलवा बिखेरने में कामयाब नहीं हुए. अब उन्होंने अपनी फॉर्म पर खुलकर बात की है. सिराज ने साफतौर पर बताया कि आखिर क्यों उनकी गेंदबाजी में धार नहीं देखने को मिल रही है.
मोहम्मद सिराज कुछ समय ब्रेक पर थे. उन्होंने श्रीलंका टूर से पहले 8 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेला था. फिर जब श्रीलंका दौरे पर वापसी हुई तो जादू नहीं चला. उन्हें 2 टेस्ट की सीरीज में महज 4 विकेट हासिल हुए. श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट में भारत की खराब गेंदबाजी के चलते ड्रॉ पर खत्म हुआ. वहीं, दलीप ट्रॉफी फाइनल में उन्हें एक ही विकेट हासिल हुआ जबकि 187 रन खर्च किए.
अपनी फॉर्म पर सिराज ने बोलते हुए दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद कहा, "दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे मैच में उतरने पर मेरी रिदम सही नहीं थी. मैं पूरी तरह से रिदम पर निर्भर बॉलर हूं. अगर मैं सही लय में नहीं होता, तो मैं क्रीज पर पूरी ताकत के साथ गेंद नहीं फेंक पाता. श्रीलंका में यही दिक्कत आ रही थी, मेरा रन-अप अजीब लग रहा था. कुछ कदम बहुत छोटे थे, तो कुछ बहुत लंबे, जिससे मेरा फ्लो टूट गया और मेरी गति कम हो गई."
सिराज ने आगे कहा, "अब सब कुछ सही हो गया और स्पीड भी वापस आ गई है. यह काफी मुश्किल था. हम सीधे श्रीलंका से आए थे, जहां हमने दूसरे टेस्ट में साढ़े तीन दिन फील्डिंग की थी और एक हफ्ते के अंदर ही हम चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी में खेल रहे थे. लेकिन मेरे लिए, सब कुछ जुनून पर निर्भर करता है. जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, तो आप बहाने नहीं बना सकते. आपको अपनी टीम और देश के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी होती है. भले ही आज दलीप ट्रॉफी फाइनल में मुझे विकेट न मिले हों, लेकिन वह मेहनत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर काम आएगी."