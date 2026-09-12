मोहम्मद सिराज क्यों हैं आउट ऑफ फॉर्म? रेड बॉल क्रिकेट पर तोड़ी चुप्पी, कहा- श्रीलंका में मेरा रनअप..

सिराज ने आगे कहा, "अब सब कुछ सही हो गया और स्पीड भी वापस आ गई है. यह काफी मुश्किल था. हम सीधे श्रीलंका से आए थे, जहां हमने दूसरे टेस्ट में साढ़े तीन दिन फील्डिंग की थी और एक हफ्ते के अंदर ही हम चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी में खेल रहे थे. लेकिन मेरे लिए, सब कुछ जुनून पर निर्भर करता है. जब आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, तो आप बहाने नहीं बना सकते. आपको अपनी टीम और देश के लिए अपनी पूरी जान लगा देनी होती है. भले ही आज दलीप ट्रॉफी फाइनल में मुझे विकेट न मिले हों, लेकिन वह मेहनत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूर काम आएगी."