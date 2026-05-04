IPL 2026: मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

IPL 2026: गुजरात टाइटंस (GT) ने रविवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को 4 विकेट से हरा दिया. पंजाब किंग्स (PBKS) ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 163 रन बनाए और गुजरात टाइटंस (GT) के सामने जीत के लिए 164 रनों का टारगेट रखा. जवाब में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम ने 19.5 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 167 रन बनाते हुए यह मैच 4 विकेट से जीत लिया.

मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके. मोहम्मद सिराज ने इसी के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर की शुरुआत दो विकेट लेकर की. मोहम्मद सिराज IPL मैच के पहले ही ओवर में दो विकेट लेने वाले गुजरात टाइटंस (GT) के पहले गेंदबाज बन गए.

(@IPL) May 3, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनर प्रियांश आर्या को आउट किया. प्रियांश आर्या ने एक शॉर्ट गेंद को डीप बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ जोर से मारा, लेकिन डेब्यू कर रहे निशांत सिंधु ने बिल्कुल सही समय पर डाइव लगाकर एक शानदार लो कैच लपक लिया. मोहम्मद सिराज को ठीक अगली ही गेंद पर एक और सफलता मिली, जब उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाज कूपर कॉनोली को बिना कोई रन बनाए (डक पर) आउट कर दिया.

गुजरात टाइटंस प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर

कूपर कॉनोली का कैच जोस बटलर ने लपका. गेंद बैक-ऑफ-लेंथ से थोड़ी देर से अंदर की तरफ आई और बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा लेकर निकल गई. कूपर कॉनोली ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन UltraEdge ने बल्ले के गेंद से लगने की पुष्टि कर दी, जिससे पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ गई. IPL 2026 के 46वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने रविवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की. 10 में से 6 मैच जीतकर गुजरात टाइटंस (GT) प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है, जबकि लगातार दूसरी हार के बावजूद पंजाब किंग्स (PBKS) टॉप पर मौजूद है.

IPL 2026 के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट

1. जोफ्रा आर्चर - 5 विकेट

2. मोहम्मद सिराज - 3 विकेट

3. मोहम्मद शमी - 3 विकेट

4. प्रफुल हिंगे - 3 विकेट