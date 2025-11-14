Advertisement
ठंडे दिख रहे थे सिराज... बुमराह ने कान में ऐसा कौन सा मंत्र फूंका? दनादन चटका दिए दो विकेट; खुद किया खुलासा

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के पहले दिन शुरुआत में मोहम्मद सिराज थोड़े ठंडे दिखे. फिर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ऐसा गुरुमंत्र दिया कि उन्होंने एक ही ओवर में दो विकेट चटका दिए. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सिराज ने बड़ा खुलासा किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 14, 2025, 09:08 PM IST
India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी ने शानदार गेंदबाजी कर अफ्रीकी टीम को 159 रनों पर ढेर कर दिया. स्टार पेसर बुमराह ने ना सिर्फ खुद पांच विकेट झटके, बल्कि साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी ऐसा गुरुमंत्र दिया कि DSP साहब ने एक ओवर में दनादन दो विकेट चटका दिए. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद सिराज ने खुद इस बात का खुलासा किया.

शुरुआती ओवरों में मोहम्मद सिराज बड़े ठंडे नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ बुमराह आग उगल रहे थे. फिर एक सलाह ने सबकुछ बदल दिया और सिराज ने एक ओवर में ही काइल वेरेने और मार्को जेन्सन को पवेलियन की राह दिखाई. 

सिराज के काम आया बुमराह का गुरुमंत्र 

पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने ब्रॉडकास्टर से बातचीत कर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा, ''जस्सी भाई ने मुझे बताया कि विकेट लेने का विकल्प यह है कि अगर आप स्टंप्स पर गेंदबाजी करते हैं, तो आपको एलबीडब्ल्यू, बोल्ड और यहां तक ​​कि कैच भी मिल सकते हैं, जब लाइन सटीक हो।''

सिराज का मानना ​​है कि पहले दिन के खेल के बाद उनकी टीम मैच में आगे है। उन्होंने आगे कहा कि हम सिर्फ एक विकेट गंवाने के बाद अच्छी स्थिति में हैं, (इससे पहले) मार्करम और रिकल्टन ने अच्छी साझेदारी की थी, हमने वापसी करके अच्छा प्रदर्शन किया और मुझे लगता है कि इस समय हम मैच में आगे हैं. 

पहले दिन के खेल का हाल 

कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर सिक्का साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरा और बावुमा ने बिना हिचकिचाए बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मार्करम और रिकल्टन ने पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े तो ऐसा लगा कि अफ्रीकी टीम बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन बुमराह ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया. स्टार पेसर मे 14 ओवर में 5 मेडन डाले और 5 विकेट हासिल किए. सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट चटकाया. साउथ अफ्रीका की ओर से मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए.

जल्दी आउट हो गए यशस्वी जायसवाल 

पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं. क्रीज पर केएल राहुल (13 रन) और वाशिंगटन सुंदर (6 रन) बनाकर डटे हैं. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 12 रन बनाकर मार्को जेन्सन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए.

