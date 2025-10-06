Advertisement
trendingNow12950001
Hindi Newsक्रिकेट

'बाप के साथ ऑटो चलाओ', आज करोड़ों में खेल रहे सिराज का बड़ा खुलासा, दुनिया को सुनाई दर्दनाक आपबीती

'बाप के साथ ऑटो चलाओ'... अपने जीवन के कठिन दौर में भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दुनिया के ऐसे कठोर ताने सुनने पड़ते थे. आज मोहम्मद सिराज भारत के प्रीमियम तेज गेंदबाजों में से एक हैं और करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता. मोहम्मद सिराज ने लोगों की आलोचनाओं से पार पाते हुए कड़ी मेहनत की और आज वह भारत के कामयाब तेज गेंदबाज बन गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 06, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बाप के साथ ऑटो चलाओ', आज करोड़ों में खेल रहे सिराज का बड़ा खुलासा, दुनिया को सुनाई दर्दनाक आपबीती

'बाप के साथ ऑटो चलाओ'... अपने जीवन के कठिन दौर में भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को दुनिया के ऐसे कठोर ताने सुनने पड़ते थे. आज मोहम्मद सिराज भारत के प्रीमियम तेज गेंदबाजों में से एक हैं और करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता. मोहम्मद सिराज ने लोगों की आलोचनाओं से पार पाते हुए कड़ी मेहनत की और आज वह भारत के कामयाब तेज गेंदबाज बन गए हैं. मोहम्मद सिराज ने हाल ही में खुलासा किया कि कुछ साल पहले उन्हें ऑनलाइन ट्रोल्स के भद्दे कटाक्ष झेलने पड़े थे.

सिराज ने दुनिया को सुनाई दर्दनाक आपबीती

मोहम्मद सिराज ने घरेलू और विदेशी धरती पर दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर रखी है, लेकिन आज वे जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वहां तक का उनका सफर आसान नहीं रहा है. मोहम्मद सिराज ने उस बेहद तीखी आलोचना को याद किया, जो उन्हें कुछ साल पहले झेलनी पड़ी थी. ऑनलाइन ट्रोल्स ने इस तेज गेंदबाज पर भद्दे तंज कसे थे. मोहम्मद सिराज के दिवंगत पिता ऑटो रिक्शा चलाया करते थे और कुछ लोगों ने इस बात को मोहम्मद सिराज को ट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- एक साल बाद भारत के इस खूंखार बल्लेबाज की Playing XI में एंट्री तय! वेस्टइंडीज के गेंदबाज मांगेंगे रहम की भीख

'बाप के साथ ऑटो चलाओ'

मोहम्मद सिराज जब-जब आईपीएल या टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो ऑनलाइन ट्रोल्स उन्हें अपने पिता के साथ ऑटो चलाने की बात कहकर ताना मारते थे. मोहम्मद सिराज ने कहा, 'ट्रोलिंग बहुत बुरी लगती थी. जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो फैंस और दुनिया आपके साथ होती है और कहती है, 'सिराज जैसा कोई गेंदबाज नहीं है'. अगले मैच में, अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो वे कहेंगे, 'अरे, ये कैसा गेंदबाज है. जा अपने बाप के साथ ऑटो चला,' इसका क्या मतलब है? आप एक मैच में हीरो होते हैं और दूसरे में जीरो.'

मोहम्मद सिराज आज कामयाब गेंदबाज

मोहम्मद सिराज ने कहा, 'लोग इतनी जल्दी बदल जाते हैं? मैंने तय किया कि मुझे बाहरी राय और मान्यता की जरूरत नहीं है. मेरे साथी और परिवार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण है, वे लोग जो मायने रखते हैं. मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं.' मोहम्मद सिराज की वापसी उनकी मानसिक मजबूती को दिखाता है. बता दें कि इस साल जून से अगस्त तक भारत ने इंग्लैंड की धरती पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी और उसे 2-2 से ड्रॉ करवाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया की इस कामयाबी का श्रेय मोहम्मद सिराज को जाता है. मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Siraj

Trending news

जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
BJP MP Khagen Murmu Attacked
जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर लगी चोट, गंभीर रूप से हुए घायल
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
Supreme Court News
सॉलिसिटर जनरल ज्यादा टेक्निकल मत बनिए...वांगचुक केस पर बोले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, जानें कौन है आरोपी?
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
Sonam Wangchuk Detain
पत्नी को क्यों नहीं बताया...? वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC ने भेजा दो राज्यों को नोटिस
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
Jaipur SMS hospital fire
फायर अलार्म नहीं स्टाफ भाग गया...राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में आग से 8 की मौत
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
;