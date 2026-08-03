बुमराह के बिना श्रीलंका फतह कैसे करेगी टीम इंडिया? सिराज के साथ कौन संभालेगा पेस अटैक? बेंच गर्म कर सकते हैं आकिब

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बाहर होना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है. अब टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि श्रीलंका जैसी खतरनाक टीम के सामने मोहम्मद सिराज के साथ कौन-सा तेज गेंदबाज पेस अटैक की जिम्मेदारी संभालेगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मौका दिया है, लेकिन उनका प्लेइंग इलेवन में खेलना तय नहीं है.
मोहम्मद सिराज के साथ दाएं हाथ के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बरार श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के पेस बॉलिंग अटैक की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. इस रेस में दूसरा नाम प्रसिद्ध कृष्णा का आता है. श्रीलंका में भारत को स्पिन के लिए मददगार पिचें ही मिलेंगी. ऐसे में टीम इंडिया दो तेज गेंदबाज और तीन स्पिन गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएगी. टीम इंडिया इस सूरत में मोहम्मद सिराज के साथ गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को ही उतार सकती है. सबसे ज्यादा चांस तो गुरनूर बरार के हैं. ऐसे में आकिब नबी का प्लेइंग इलेवन में सेलेक्शन बहुत मुश्किल नजर आ रहा है.
टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तेज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने वाले तीन स्पिनर होंगे. ऐसे में आकिब नबी को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना होगा और साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाना होगा. आकिब नबी को पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन (2025-2026) में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया है. आकिब नबी ने इस सीजन में 10 मैच खेले और 12.56 की बेहतरीन गेंदबाजी औसत के साथ 60 विकेट झटके हैं.
आकिब नबी ने जम्मू और कश्मीर के लिए अभी तक 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 18.63 की औसत से 162 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, गुरनूर बरार ने पंजाब के लिए 19 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 25.24 की गेंदबाजी औसत के साथ 62 विकेट चटकाएं हैं. प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उन्होंने कर्नाटक के लिए 35 फर्स्ट क्लास मैचों में 24.25 की औसत से 129 विकेट हासिल किए हैं. इसके प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 31.96 की औसत से 25 विकेट हासिल किए हैं. टेस्ट क्रिकेट में प्रसिद्ध कृष्णा का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 62 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है.