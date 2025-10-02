W,W,W... 'टाइगर इज बैक', आते ही तबाही मचाना शुरू, अहमदाबाद टेस्ट में आग उगल रहा ये भारतीय गेंदबाज

IND vs WI 1st Test: भारत के खूंखार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट में भयंकर तबाही मचाई है. मोहम्मद सिराज ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी. मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी के दौरान पहले ही सेशन में 3 विकेट लेकर तूफान मचाया है. ये गेंदबाज तबाही का दूसरा नाम है और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से किसी भी मैच को पलटने में माहिर है. मोहम्मद सिराज अहम मौकों पर टीम इंडिया को विकेट चटकाकर देते हैं.

'टाइगर इज बैक'

मोहम्मद सिराज ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ जून से अगस्त तक खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए थे. अब टीम इंडिया के इस टाइगर ने अपनी उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जमकर तबाही मचाई है. भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद टेस्ट में कहर मचाते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी के दौरान अभी तक 3 विकेट झटके हैं. मोहम्मद सिराज ने अभी तक 7 ओवर फेंके और 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए हैं.

मोहम्मद सिराज ने किस-किस को आउट किया?

मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी के दौरान तेग नारायण चंद्रपाल (0), ब्रैंडन किंग (13) और एलिक एथनाज (12) को पवेलियन का रास्ता दिखाया. मोहम्मद सिराज ने अभी तक अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में बेहद खतरनाक गेंदबाजी की है. मोहम्मद सिराज को देखकर ऐसा लग रहा था, मानों वह हर गेंद पर विकेट ले सकते हैं. मोहम्मद सिराज मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में ये धाकड़ बॉलर 211 विकेट हासिल कर चुका है. इस मैच विनर गेंदबाज की मौजूदगी से ही टीम इंडिया की ताकत दोगुनी हो जाती है.

भारत का बेहद खतरनाक गेंदबाज

मोहम्मद सिराज भारत के लिए अभी तक 42 टेस्ट मैचों की 77 पारियों में 126 विकेट हासिल कर चुके हैं. मोहम्मद सिराज ने इस दौरान 5 बार पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किए हैं. तेज तर्रार गेंद और खतरनाक बाउंसर्स मोहम्मद सिराज को बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती हैं. मोहम्मद सिराज दुनिया के किसी भी मैदान पर विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं. मोहम्मद सिराज ने 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था. मोहम्मद सिराज ने इसके अलावा 44 वनडे मैचों में 71 विकेट हासिल किए हैं. 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में मोहम्मद सिराज ने 14 विकेट चटकाए हैं.