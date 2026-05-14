'RCB में घटिया थे...', पूर्व दिग्गज का विस्फोटक बयान, गुजरात जाते ही 'खूंखार' बन गया ये तेज गेंदबाज

IPL 2026 Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं. उन्होंने कागिसो रबाडा के साथ मिलकर नई गेंद की एक डरावनी साझेदारी बनाई है. इस जोड़ी की टेस्ट-मैच जैसी लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी ने इस सीजन में विपक्षी बल्लेबाजी लाइन-अप को लगातार ध्वस्त किया है. इससे गुजरात टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइन-अप में से एक बन गई है.

आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस द्वारा खरीदे जाने के बाद सिराज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ अपने लंबे कार्यकाल के बाद एक नए सेटअप में अपनी लय और आत्मविश्वास को फिर से खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारत के पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत का मानना ​​है कि गुजरात जाने से यह तेज गेंदबाज कहीं अधिक प्रभावी खिलाड़ी बन गया है.

श्रीकांत ने सिराज पर क्या बड़ा बयान दिया?

अपने यूट्यूब चैनल 'चीकी चीका' पर बोलते हुए श्रीकांत ने इस सीजन में सिराज के प्रदर्शन पर एक तीखी टिप्पणी की. श्रीकांत ने कहा, ''मोहम्मद सिराज आरसीबी के साथ घटिया थे, लेकिन यहां वह एक घातक गेंदबाज बन गए हैं. '' आईपीएल 2026 में सिराज ने गुजरात के मुख्य भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में काम किया है और पूरे अभियान के दौरान लगातार विकेट चटकाए हैं. 12.25 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस तेज गेंदबाज ने 8.23 की इकॉनमी रेट बनाए रखते हुए 12 मैचों में 13 विकेट लिए हैं.

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रबाडा और सिराज की क्या है रणनीति?

रबाडा के साथ मिलकर सिराज ने पिच से मिलने वाली मूवमेंट और सटीक लाइन-लेंथ के साथ पावरप्ले ओवरों में दबदबा बनाया है. इस जोड़ी ने अक्सर बल्लेबाजों पर 'हार्ड लेंथ' से हमला किया है. इस तरह की लाइन आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में देखी जाती है. इससे रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया है.सिराज के बेहतर अनुशासन और रणनीतिक स्पष्टता इस सीजन में उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी रही है. केवल आक्रामकता पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने निरंतरता सीम की स्थिति और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने उन्हें गुजरात के गेंदबाजी ढांचे में सफल बनाया है.

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आरसीबी के साथ सिराज का सफर कैसा रहा?

गुजरात में शामिल होने से पहले सिराज ने 2018 और 2024 के बीच आरसीबी के साथ सात सीजन बिताए. 2018 में 2.20 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद सिराज को शुरुआत में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि वे रन लुटाते थे और दबाव में संघर्ष करते थे. विराट कोहली के मजबूत समर्थन के साथ सिराज धीरे-धीरे आरसीबी के मुख्य गेंदबाज के रूप में विकसित हुए. समय के साथ वे टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन गए और अंततः 87 मैचों में 83 विकेट लेकर आरसीबी के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बने.