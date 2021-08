IND vs ENG: सिराज ने इन दो गेंदों पर पलट दिया मैच, नहीं तो लॉर्ड्स में जीत से चूक जाता भारत

नई दिल्ली: मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के नए मैच विनर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. सिराज के आने से विरोधी टीमों में भारतीय टीम का डर और भी बढ़ गया है. बता दें कि टीम इंडिया ने सोमवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. लॉर्ड्स में इस धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड टीम का घमंड चकनाचूर कर दिया.

सिराज ने इन दो गेंदों पर पलट दिया मैच

मोहम्मद सिराज की दो गेंदों ने इस मैच का नतीजा पलट दिया, नहीं तो लॉर्ड्स में भारत जीत से चूक जाता. मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान 39वें ओवर में मोईन अली और सैम कुरेन को लगातार दो गेंदों पर आउट कर मैच का रुख अचानक से पलट दिया.

नहीं तो लॉर्ड्स में जीत से चूक जाता भारत

अतीत में सैम कुरेन और मोईन अली कई बार भारत की जीत में रोड़ा बने हैं, लेकिन इस बार सिराज ने ऐसा नहीं होने दिया. सिराज ने दो गेंदों में दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया. सैम कुरेन और मोईन अली आउट नहीं होते तो वह ये मैच आराम से ड्रॉ करा देते.

W W !

Siraj gets two-in-two and we just came back from a running celebration

