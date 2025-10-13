2025 में बेमिसाल सिराज... इस महारिकॉर्ड से वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका, स्टार्क-लियोन जैसे दिग्गजों को पछाड़ा

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए 2025 बेमिसाल रहा है. उन्होंने इस साल टेस्ट क्रिकेट में विकेटों की झड़ी लगाते हुए कई बड़े रिकॉर्ड नाम किए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए दूसरे टेस्ट में सिराज ने तीन विकेट चटकाए. इन विकेटों के साथ ही उन्होंने एक महारिकॉर्ड पर कब्जा जमा लिया. सिराज को इस मुकाबले की पहली पारी में सिर्फ एक ही विकेट मिला था. हालांकि, दूसरी पारी में सिराज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दो विकेट निकाले.

सिराज के नाम महारिकॉर्ड

दरअसल, मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी को पीछे छोड़ा. सिराज ने यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन हासिल किया. उन्होंने वेस्टइंडीज के शतकवीर शाई होप को आउट किया, जिन्होंने जॉन कैंपबेल के साथ मिलकर 177 रन की मबूत साझेदारी की. इस विकेट के साथ सिराज के इस साल टेस्ट में कुल 37 विकेट हो गए हैं.

2025 में बेमिसाल सिराज

इस साल अब तक मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए 8 टेस्ट मैच खेले हैं. वह जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य कड़ी रहे हैं. बुमराह को कुछ मैचों में आराम दिए जाने के कारण, सिराज ने अपना दमखम दिखाया और टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन भी किया. उन्होंने 15 पारियों में 27 से भी कम के औसत से 37 से ज्यादा विकेट लिए हैं. इसमें इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच शामिल हैं, जहां उन्होंने 23 बल्लेबाजों को आउट किया. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सिराज सबसे ज्यादा विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे.

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

मोहम्मद सिराज - 37

ब्लेसिंग मुजरबानी - 36

मिचेल स्टार्क - 29

नाथन लियोन - 24

जोमेल वारिकन - 23

स्टार्क-लियोन जैसे दिग्गजों को छोड़ा पीछे

दिल्ली में सिराज ने ब्लेसिंग मुजरबानी को पीछे छोड़ दिया. मुजरबानी ने इस साल अब तक 9 मैचों में 36 विकेट लिए हैं. सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन को भी पीछे छोड़ा, जिन्होंने इस साल अब तक क्रमश: 29 और 24 विकेट झटके हैं. आगे लिस्ट में इंग्लैंड के जॉश टंग (तीन मैचों में 19 विकेट) और बेन स्टोक्स (चार मैचों में 17 विकेट) का नंबर आता है.