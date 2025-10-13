Advertisement
trendingNow12959804
Hindi Newsक्रिकेट

VIDEO: सांप की तरह लहराती गेंद ने उड़ा दिया मिडिल स्टंप, दुनिया ने देखा सिराज का अजूबा, मुंह ताकता रह गया बल्लेबाज

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अचानक मैच में जान फूंक दी. मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान मोहम्मद सिराज ने मेहमान टीम के बल्लेबाज शाई होप को अपनी एक आग उगलती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर कैरेबियाई खेमे में दहशत फैला दी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 13, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: सांप की तरह लहराती गेंद ने उड़ा दिया मिडिल स्टंप, दुनिया ने देखा सिराज का अजूबा, मुंह ताकता रह गया बल्लेबाज

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अचानक मैच में जान फूंक दी. मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी से तहलका मचाकर रख दिया. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान मोहम्मद सिराज ने मेहमान टीम के बल्लेबाज शाई होप को अपनी एक आग उगलती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर कैरेबियाई खेमे में दहशत फैला दी. मोहम्मद सिराज ने शाई होप को 103 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई.

सांप की तरह लहराती गेंद ने उड़ा दिया मिडिल स्टंप

दरअसल, वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान 84वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी एक 'जादुई गेंद' से शाई होप का मिडिल स्टंप उड़ा दिया. सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज की इस गेंद की खूब चर्चा हो रही है. वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान 84वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए और स्ट्राइक पर शाई होप मौजूद थे. मोहम्मद सिराज के इस ओवर की पांचवीं गेंद ऑफ स्टंप के 2 मीटर बाहर टप्पे पर पड़ी और सांप की तरह लहराती हुई अंदर की तरफ आई. गेंद ने शाई होप का मिडिल स्टंप उड़ा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

शाई होप चकमा खा गए

शाई होप 103 रन बनाकर आउट हुए. मोहम्मद सिराज ने ऐसी गेंद डाली कि शाई होप चकमा खा गए. शाई होप कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही बॉल ने स्टंप को उड़ा दिया. बता दें कि शाई होप ने दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया. शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में शतक जमाया. शाई होप ने 58 पारियों के बाद शतक लगाया, जिसके साथ वह पारियों के आधार पर शतक के लिए सबसे लंबा इंतजार करने वाले कैरेबियन बल्लेबाज बन गए.

शाई होप ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

शाई होप ने अगस्त 2017 में इंग्लैंड के विरुद्ध दोनों पारियों में शतक जमाया था. इसके बाद तीसरी पारी में ही होप 90 के स्कोर पर नाबाद रहे, लेकिन अगला शतक नहीं जमा सके. उन्हें इसके लिए 59 पारियों का इंतजार करना पड़ा. इस लिस्ट में जरमाइन ब्लैकवुड चौथे स्थान पर मौजूद हैं. साल 2015 में शतक जमाने वाले ब्लैकवुड को 47 पारियों के बाद तीनों अंकों का निजी स्कोर नसीब हुआ था.

तीसरे पायदान पर मौजूद क्रिस गेल

तीसरे पायदान पर मौजूद क्रिस गेल ने 2005 से 2008 के बीच कुल 46 पारियां खेलने के बाद अपना अगला टेस्ट शतक जमाया. वहीं, ड्वेन ब्रावो साल 2005 से 2009 के बीच 44 पारियों के बाद यह कारनामा कर सके. वह लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. शिवनारायण चन्द्रपॉल ने साल 1998 से 2002 के बीच 41 पारियों के बाद शतक जमाया था. यह खिलाड़ी फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Siraj

Trending news

किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात