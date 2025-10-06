बस 2 विकेट और... मोहम्मद सिराज बन जाएंगे 'नंबर-1' बॉलर, खूंखार गेंदबाज का टूटेगा रिकॉर्ड

Most Test Wickets in 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार (10 अक्टूबर) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब उसकी नजर मेहमानों को 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर होगी. भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की नजर इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल करने पर होगी.

...तो नंबर-1 बन जाएंगे सिराज

अहमदाबाद टेस्ट के दौरान सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़कर बड़ा कारनामा किया था. वह इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. अब दिल्ली में एक कदम आगे बढ़कर सिराज 2025 में नंबर-1 बॉलर बनना चाहेंगे. सिराज अगर अरुण जेटली स्टेडियम में 3 विकेट ले लेते हैं तो वह इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. इस मामले में फिलहाल वह दूसरे स्थान पर है. उन्होंने अब तक 2025 में 13 पारियों में 34 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका औसत 27.55 का रहा है.

2025 के टॉप-3 फास्ट बॉलर

2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी पहले स्थान पर है. मुजरबानी ने इस साल अब तक सिराज के बराबर 13 पारियों में गेंदबाजी की है. उन्होंने 36 विकेट लिए हैं. उनका औसत 28.63 का रहा है. सिराज 34 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टार्क की बात करें तो उनके 14 पारियों में 29 विकेट हैं. उनका औसत 17.24 का है.

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे)- 13 पारी- 36 विकेट

मोहम्मद सिराज (भारत)- 13 पारी- 34 विकेट

मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)- 14 पारी- 29 विकेट

नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया)- 11 पारी- 24 विकेट

शामार जोसेफ (वेस्टइंडीज)- 6 पारी- 22 विकेट

सिराज का टेस्ट करियर

सिराज के करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 42 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 130 विकेट हासिल किए हैं. पारी में 15 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. अगर मैच की बात करें तो 190 रन देकर 9 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है. सिराज ने 8 बार पारी में 4 विकेट लिए हैं. इसके अलावा 5 बार उन्होंने पारी में 5 या उससे अधिक विकेट चटकाए हैं. उन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट डेब्यू किया था.