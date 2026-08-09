तीन गेंद, तीन छक्के और मैच खत्म! मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई जीत

श्रीलंकाई गेंदबाज नुवांता ने ओवर की पहली गेंद सिराज के हिटिंग जोन में फेंकी. सिराज ने अपना अगला पैर हटाया और गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया. इसके बाद दूसरी गेंद पर भी नुवांता ने गलती की और सिराज ने इसे सीधे मैदान के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर भारत को जीत के लिए केवल चार रनों की दूरी पर खड़ा कर दिया. सिराज ने इस मुकाबले को बेहद खास अंदाज में खत्म किया. गेंदबाज ने एक और गेंद उनके पाले में डाली और भारतीय गेंदबाज ने उसे मिडविकेट के ऊपर से घुमाते हुए अपना लगातार तीसरा छक्का जड़ दिया. सिराज ने मात्र तीन गेंदों में तीन छक्के लगाकर 45 ओवरों के इस कोटे में तीन गेंद रहते ही जीत पक्की कर दी.