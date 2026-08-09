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तीन गेंद, तीन छक्के और मैच खत्म! मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई जीत

India vs Sri Lanka XI Warm-up Match: मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के जड़कर भारत को श्रीलंका इलेवन के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई. वार्म-अप मैच में सिराज की तूफानी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:53 PM IST
तीन गेंद, तीन छक्के और मैच खत्म! मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई जीत
Image Credit: मोहम्मद सिराज ने हैट्रिक छक्के से दिलाई जीत. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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