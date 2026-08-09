तीन गेंद, तीन छक्के और मैच खत्म! मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई जीत

India vs Sri Lanka XI Warm-up Match: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बल्ले से तबाही मचाकर सबको हैरान कर दिया है. सिरान श्रीलंका इलेवन के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी. उनकी पारी की बदौलत भारत ने यह अभ्यास मैच तीन गेंद शेष रहते छह विकेट से अपने नाम कर लिया.
सिराज को कुछ प्रशंसक प्यार से "सर विवियन सिराज" भी कहते हैं. उन्होंने आखिरी ओवर में तब बल्लेबाजी के लिए आए जब भारत को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी. इसके बाद इस भारतीय तेज गेंदबाज ने गेंद को हिट करने का ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि लगातार तीन गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजकर भारत को जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया.
श्रीलंकाई गेंदबाज नुवांता ने ओवर की पहली गेंद सिराज के हिटिंग जोन में फेंकी. सिराज ने अपना अगला पैर हटाया और गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया. इसके बाद दूसरी गेंद पर भी नुवांता ने गलती की और सिराज ने इसे सीधे मैदान के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेजकर भारत को जीत के लिए केवल चार रनों की दूरी पर खड़ा कर दिया. सिराज ने इस मुकाबले को बेहद खास अंदाज में खत्म किया. गेंदबाज ने एक और गेंद उनके पाले में डाली और भारतीय गेंदबाज ने उसे मिडविकेट के ऊपर से घुमाते हुए अपना लगातार तीसरा छक्का जड़ दिया. सिराज ने मात्र तीन गेंदों में तीन छक्के लगाकर 45 ओवरों के इस कोटे में तीन गेंद रहते ही जीत पक्की कर दी.
Mohammed Siraj with the winning runs
A successful chase in Colombo for #TeamIndia against SLC XI
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— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
इस शानदार जीत के बाद भारतीय खेमे में तुरंत जश्न शुरू हो गया. सिराज ने बल्ले से मनोरंजन करने के इस दुर्लभ अवसर का पूरा लुत्फ उठाया. अगली गेंद पर भी सिराज ने एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और मजाकिया अंदाज में नो-बॉल की मांग भी की, जिससे मैदान पर काफी हल्का-फुल्का और खुशनुमा माहौल बन गया.
in the chase!#TeamIndia need 57 more runs to win
A fine partnership between Rishabh Pant (27*) & Dhruv Jurel (17) comes to an end.
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सिराज का यह धमाका गुरनूर बराड़ के प्रदर्शन के ठीक एक दिन बाद आया, जिन्होंने अभ्यास मैच के पिछले दिन आखिरी ओवर में चार छक्के जड़े थे. हालांकि पिछले दिन गुरनूर ने सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन इस बार सिराज ने केंद्र में आकर छक्कों की हैट्रिक लगाई और भारत को तब जीत दिलाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी.
सिराज की बल्लेबाजी के अलावा भारत के लिए और भी कई सकारात्मक पहलू रहे. कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की शानदार फॉर्म ने सीरीज से पहले टीम का हौसला बढ़ाया है. वहीं ऋषभ पंत ने भी पिच पर समय बिताते हुए अपनी लय में वापस आने के संकेत दिए हैं. श्रीलंका इलेवन के लिए भी इस मैच में कुछ अच्छी बातें रहीं. निशान मदुष्का अपनी टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए, जिन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक जड़कर मेजबान टीम को सीरीज से पहले एक मजबूत आधार दिया है. हालांकि, अंत में सिराज की तूफानी पारी ने भारत की जीत पर मुहर लगा दी.