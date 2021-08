Mohammed Siraj विकेट लेने के बाद होंठों पर उंगली रखकर क्यों करते हैं सेलिब्रेट?

लंदन: टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) इंग्लैंड (England) के मैदान में गदर मचा रहे हैं. उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए. जब भी सिराज विकेट हासिल करते हैं तब वो एक खास तरीके से सेलिब्रेशन करना पसंद करते हैं.

टीम इंडिया (Team India) के पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं. वो विकेट लेने के बाद होंठों पर उंगली रखकर जश्न मनाते हैं. उनके इस अंदाज के पीछे आलोचकों को मुंह बंद रखने का पैगाम छिपा है. सिराज ने लॉर्ड्स टेस्ट में 4 विकेट लेने के बाद भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया.



जब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) से पूछा गया कि वो हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा,‘ये आलोचकों के लिए हैं जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते आए हैं. मसलन मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता तो अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी. यह जश्न का मेरा नया अंदाज है.’

