अविश्वसनीय: 50 रन और 10 विकेट... Asia Cup का सबसे करिश्माई मुकाबला, अकेले भारतीय गेंदबाज ने ढहा दी थी लंका
Advertisement
trendingNow12885463
Hindi Newsक्रिकेट

अविश्वसनीय: 50 रन और 10 विकेट... Asia Cup का सबसे करिश्माई मुकाबला, अकेले भारतीय गेंदबाज ने ढहा दी थी लंका

Unforgettable Asia Cup Match: एशिया कप 2025 का माहौल सेट हो चुका है. टीमें अपने-अपने खेमें को तैयार करने में जुटी हुई हैं. ऐसे टूर्नामेंट्स में एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे करिश्माई मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 50 रन पर पूरे 10 विकेट गिर गए.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Unforgettable Asia Cup Match: एशिया कप 2025 का माहौल सेट हो चुका है. टीमें अपने-अपने खेमें को तैयार करने में जुटी हुई हैं. ऐसे टूर्नामेंट्स में एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे करिश्माई मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 50 रन पर पूरे 10 विकेट गिर गए. ये कोई लीग स्टेज का मुकाबला नहीं था बल्कि एशिया कप के फाइनल मैच में ये करिश्मा देखने को मिला था. भारत के एक अकेले गेंदबाज ने श्रीलंका टीम को तहस-नहस कर दिया था. 

टीम इंडिया बनी थी चैंपियन

ये मुकाबला एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला है जब भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं. इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज करने का फैसला कर लिया. लेकिन कप्तान दसुन शनाका को क्या पता था कि उनकी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी. पहला विकेट बुमराह ने पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर लिया. लेकिन इसके बाद बल्लेबाज रनों की भीख मांगते नजर आए. 

विकेटों के भूखे थे सिराज

चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज विकेटों की भूखे नजर आए. उन्होंने अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद भी नहीं रुके और दूसरी, तीसरी और ओवर की छठी गेंद पर भी विकेट झटका. उन्होंने अपने इस ओवर में कुल चार विकेट अपने नाम किए. सिराज ने महज 16 गेंद में पंजा खोला और मुकाबले में कुल 6 विकेट झटके. 

ये भी पढ़ें.. Asia Cup 2025 से बाहर ही नहीं... बाबर आजम को मिला अल्टीमेटम, कोच का बड़ा खुलासा

पांड्या ने भी बरपाया कहर

सिराज के सामने बल्लेबाज रनों की भीख मांग रहे थे तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में 3 विकेट झटके. महज 50 रन के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम ढेर हो गई और कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए. वहीं, दूसरी तरफ टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में मैच को 37 गेंदो में जीता. यह मुकाबला एशिया कप के इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ और सिराज के लिए यह स्पेल यादगार साबित हुआ. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;