अविश्वसनीय: 50 रन और 10 विकेट... Asia Cup का सबसे करिश्माई मुकाबला, अकेले भारतीय गेंदबाज ने ढहा दी थी लंका

Unforgettable Asia Cup Match: एशिया कप 2025 का माहौल सेट हो चुका है. टीमें अपने-अपने खेमें को तैयार करने में जुटी हुई हैं. ऐसे टूर्नामेंट्स में एक से बढ़कर एक रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं. लेकिन हम आपको ऐसे करिश्माई मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 50 रन पर पूरे 10 विकेट गिर गए. ये कोई लीग स्टेज का मुकाबला नहीं था बल्कि एशिया कप के फाइनल मैच में ये करिश्मा देखने को मिला था. भारत के एक अकेले गेंदबाज ने श्रीलंका टीम को तहस-नहस कर दिया था.

टीम इंडिया बनी थी चैंपियन

ये मुकाबला एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला है जब भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं. इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज करने का फैसला कर लिया. लेकिन कप्तान दसुन शनाका को क्या पता था कि उनकी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी. पहला विकेट बुमराह ने पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर लिया. लेकिन इसके बाद बल्लेबाज रनों की भीख मांगते नजर आए.

विकेटों के भूखे थे सिराज

चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज विकेटों की भूखे नजर आए. उन्होंने अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद भी नहीं रुके और दूसरी, तीसरी और ओवर की छठी गेंद पर भी विकेट झटका. उन्होंने अपने इस ओवर में कुल चार विकेट अपने नाम किए. सिराज ने महज 16 गेंद में पंजा खोला और मुकाबले में कुल 6 विकेट झटके.

पांड्या ने भी बरपाया कहर

सिराज के सामने बल्लेबाज रनों की भीख मांग रहे थे तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया. उन्होंने धमाकेदार अंदाज में 3 विकेट झटके. महज 50 रन के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम ढेर हो गई और कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए. वहीं, दूसरी तरफ टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में मैच को 37 गेंदो में जीता. यह मुकाबला एशिया कप के इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला साबित हुआ और सिराज के लिए यह स्पेल यादगार साबित हुआ.