ये तो भाई-बहन निकले... सिराज को इस लड़की ने बांधी राखी तो हिल गया इंटरनेट, कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आशा भोसले की पोती जनाई भोसले संग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. जनाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सिराज को राखी बांधती नजर आ रही हैं. बता दें कि कुछ समय पहले जनाई संग मोहम्मद सिराज के डेटिंग की अफवाहों ने तूल पकड़ा था. हालांकि, इन दोनों ने ही सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन अफवाहों को खारिज करते हुए बताया उनका भाई बहन का रिश्ता है. हालांकि, अब रक्षाबंधन पर जनाई ने सिराज को राखी बांधकर डेटिंग की अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है.

राखी बांधते हुए शेयर किया वीडियो

23 साल की जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मोहम्मद सिराज को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं. दोनों के बीच मस्ती मजाक भी होता दिख रहा है. जनाई ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक हजारों में. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था.' जनाई ने इसके साथ राखी और दिन वाली इमोजी भी पोस्ट की. इस वीडियो पर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ लोगों के शॉकिंग रिएक्शन तो कुछ लोग दोनों के भाई-बहन के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं.

​ये भी पढ़ें: भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान

कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

बता दें कि सिराज और जनाई को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है. जनाई ने सोशल मीडिया पर सिराज संग पहले कुछ फोटोज भी शेयर की थीं, जिसके बाद दोनों के डेटिंग की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. हालांकि, इन अफवाहों के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए क्लियर भी किया कि भाई-बहन के रिश्ते के अलावा और कुछ भी नहीं है. अब जनाई का ये वीडियो देखकर एक यूजर ने तो कमेंट किया, अरे ये तो भाई-बहन निकले.'

ये भी पढ़ें: तीन साल में दूसरी बार पिता बना ये महान खिलाड़ी, इतने महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान

क्रिकेट जगत की तारीफें बटोर रहे हैं सिराज

इंग्लैंड में हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद सिराज क्रिकेट जगत की तारीफें बटोर रहे हैं. उन्होंने भारत को यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई. खासकर केनिंग्टन ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच को जिताने में, जिसके चलते ही शुभमन गिल की अगुवाई वाली यह टीम सीरीज बराबर करने में कामयाब रही. सिराज ने 5 मैचों की इस सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए. उन्होंने सभी 5 मैच खेले.