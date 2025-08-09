ये तो भाई-बहन निकले... सिराज को इस लड़की ने बांधी राखी तो हिल गया इंटरनेट, कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें
Advertisement
trendingNow12874300
Hindi Newsक्रिकेट

ये तो भाई-बहन निकले... सिराज को इस लड़की ने बांधी राखी तो हिल गया इंटरनेट, कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आशा भोसले की पोती जनाई भोसले संग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. जनाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सिराज को राखी बांधती नजर आ रही हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये तो भाई-बहन निकले... सिराज को इस लड़की ने बांधी राखी तो हिल गया इंटरनेट, कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आशा भोसले की पोती जनाई भोसले संग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. जनाई ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सिराज को राखी बांधती नजर आ रही हैं. बता दें कि कुछ समय पहले जनाई संग मोहम्मद सिराज के डेटिंग की अफवाहों ने तूल पकड़ा था. हालांकि, इन दोनों ने ही सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन अफवाहों को खारिज करते हुए बताया उनका भाई बहन का रिश्ता है. हालांकि, अब रक्षाबंधन पर जनाई ने सिराज को राखी बांधकर डेटिंग की अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है.

राखी बांधते हुए शेयर किया वीडियो

23 साल की जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मोहम्मद सिराज को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं. दोनों के बीच मस्ती मजाक भी होता दिख रहा है. जनाई ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक हजारों में. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था.' जनाई ने इसके साथ राखी और दिन वाली इमोजी भी पोस्ट की. इस वीडियो पर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ लोगों के शॉकिंग रिएक्शन तो कुछ लोग दोनों के भाई-बहन के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zanai Bhosle (@zanaibhosle)

​ये भी पढ़ें: भारत-इंग्लैंड सीरीज में चोटिल हुआ ये स्टार अब इस लीग से भी बाहर, रिप्लेसमेंट का किया गया ऐलान

कभी उड़ी थीं डेटिंग की अफवाहें

बता दें कि सिराज और जनाई को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है. जनाई ने सोशल मीडिया पर सिराज संग पहले कुछ फोटोज भी शेयर की थीं, जिसके बाद दोनों के डेटिंग की अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. हालांकि, इन अफवाहों के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए क्लियर भी किया कि भाई-बहन के रिश्ते के अलावा और कुछ भी नहीं है. अब जनाई का ये वीडियो देखकर एक यूजर ने तो कमेंट किया, अरे ये तो भाई-बहन निकले.'

ये भी पढ़ें: तीन साल में दूसरी बार पिता बना ये महान खिलाड़ी, इतने महीने पहले किया था संन्यास का ऐलान

क्रिकेट जगत की तारीफें बटोर रहे हैं सिराज

इंग्लैंड में हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद सिराज क्रिकेट जगत की तारीफें बटोर रहे हैं. उन्होंने भारत को यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई. खासकर केनिंग्टन ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच को जिताने में, जिसके चलते ही शुभमन गिल की अगुवाई वाली यह टीम सीरीज बराबर करने में कामयाब रही. सिराज ने 5 मैचों की इस सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए. उन्होंने सभी 5 मैच खेले.

About the Author
author img
शिवम उपाध्याय

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Mohammed SirajZanai BhosleRaksha Bandhan

Trending news

अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
Hijab
बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा... उम्र के किस पड़ाव तक पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं बुर्का?
;