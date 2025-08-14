Mohammed Taha: 13 छक्के, 19 चौके और 202 रन... गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहा ये भारतीय बल्लेबाज, नहीं थम रहा तूफान
31 साल के बल्लेबाज मोहम्मद ताहा महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 लीग में रनों का अंबार लगाकर तहलका मचा रहे हैं. हुबली टाइगर्स के अब तक हुए दोनों मैचों में ताहा ने शतक ठोके. वह दो मैचों में 13 छक्के और 19 चौकों के साथ कुल 202 रन बना चुके हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:30 PM IST
31 साल का एक भारतीय बल्लेबाज महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 लीग (Maharaja Trophy KSCA T20 2025) में रनों का अंबार लगा रहा है. हुबली टाइगर्स के लिए ओपनिंग करने वाले इस विस्फोटक बल्लेबाज ने शुरुआती दो मैचों में ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए शतक जड़ दिए. दरअसल, कर्नाटक के इस बल्लेबाज का नाम मोहम्मद ताहा है, जो महराजा ट्रॉफी में बल्ले से आग उगल रहा है. टीम के अब तक दो ही मैच हुए हैं और दोनों में ही मोहम्मद ताहा के बल्ले से सेंचुरी निकली. 

शतक पर शतक, दो मैचों में 202 रन

हुबली टाइगर्स के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद ताहा का बल्ला महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 लीग में थमने का नाम नहीं ले रहा. इस तूफानी बल्लेबाज ने टीम के पहले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 101 रन की पारी खेली. शिवमोग्गा लायंस के खिलाफ हुए इस मुकाबले में ताहा ने 53 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों के साथ 101 रन बनाए. उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग. उनकी यही घातक अंदाज दूसरे मैच भी देखने को मिला, जब ताहा ने बेंगलुरु ब्लास्टर्स के खिलाफ रन चेज करते हुए फिर 101 रन ठोक दिए. इस बार उन्होंने 54 गेंदों में 9 चौके और 7 छक्कों के साथ 187 की स्ट्राइक रेट से यह रन बनाए. दोनों ही मुकाबले हुबली टाइगर्स ने अपने नाम किए.

ये भी पढ़ें: नई टीम, नया सीजन और... चौके-छक्के उड़ाने को तैयार टीम इंडिया का ये खूंखार बल्लेबाज, टीम इंडिया से 4 साल से बाहर

सबसे ज्यादा रनों के मामले में टॉप पर

मोहम्मद ताहा दो मैचों में 13 छक्के और 19 चौकों के साथ 202 रन बना चुके हैं. 100 से ऊपर की औसत और लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए वह फिलहाल महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 लीग 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. दिलचस्प यह है कि कोई और बल्लेबाज अब तक 100 रन भी पूरे नहीं कर पाया है. दूसरे नंबर पर रोहन पाटिल हैं, जिन्होंने दो मैचों में 90 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

हुबली टाइगर्स का जलवा बरकरार

देवदत्त पडीक्कल की अगुवाई में खेल रही हुबली टाइगर्स की टीम का जलवा बरकरार है. टीम ने अब तक दो मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज की है. पहला मुकाबला रन डिफेंड करते हुए 29 रन से जीता था तो दूसरे मुकाबले में रन चेज करते हुए दो विकेट से जीत मिली. पॉइंट्स टेबल में टीम 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. टॉप पर मंगलौर ड्रैगन्स की टीम है, जिसके तीन मैचों में 5 अंक हैं. हुबली टाइगर्स का अगला मुकाबला मंगलौर ड्रैगन्स से ही होना है. यह मैच 15 अगस्त को खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर हुबली टीम पॉइंट्स टेबल की टॉपर बन सकती है.

