मुस्लिम नहीं है सूर्या को गाली देने वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर, कप्तानी के लालच में बदला वेश, ये था असली नाम

Mohammad Yusuf: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की कंट्रोवर्सी हर दिन बढ़ती नजर आ रही है. हैंड शेक कंट्रोवर्सी का मुद्दा ठंडा होने से पहले ही नया कांड देखने को मिला. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने बेशर्मी दिखाते हुए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गाली दी, जो खुद पाकिस्तान के देश में वेश बदलकर रह रहा है. यूसुफ ने पाकिस्तान ही 7 विकेट से हार और हैंड शेक की भड़ास एक टीवी शो में निकाली और सरेआम सूर्यकुमार यादव को अपशब्द कह दिए.

हार के बाद यूं निकाली भड़ास

भारतीय कप्तान सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम को नजरअंदाज कर किसी से हाथ नहीं मिलाया. जिसके बाद से ही पूरा पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. इस बेइज्जती की भड़ास पीसीबी ने मैच रेफरी पर निकाली और आईसीसी से एंडी पाइक्राफ्ट को निकालने की मांग भी रख दी. लेकिन आईसीसी ने जांच के बाद पाकिस्तान की डिमांड को खारिज कर दिया. बेइज्जती के डबल डोज के बाद मोहम्मद यूसुफ ने सूर्या को टीवी शो के दौरान गाली दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोला मोहम्मद यूसुफ?

मोहम्मद यूसुफ ने टीवी शो के दौरान सूर्यकुमार यादव के नाम को जानवर के नाम में तब्दील कर दिया. एंकर के बार-बार समझाने के बावजूद यूसुफ हरकत से बाज नहीं आए. इतना ही नहीं, पाकिस्तान की हार में अंपायर्स को भी घसीटा और भारत पर चीटिंग के आरोप लगाए. उसने कहा, 'टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से वह जीतने की कोशिश कर रहे हैं. अंपायर को साथ में लाकर या रेफरी को टॉर्चर करवा रहे हैं. ये एक हाई नोट है. उनके अंपायर को देखें तो उंगली शायद मोदी को दे दी. जब हम लोग आउट करते थे तो उंगली नहीं उठती थी.'

ये भी पढे़ं.. सूर्या को गाली... बदजुबान हुआ पाकिस्तान, मोहम्मद युसुफ की नापाक हरकत, भारत पर लगाए चीटिंग के आरोप

यूसुफ ने लालच में बदला वेश

यूसुफ ने लालच में पाकिस्तान में अपना वेश ही बदल दिया. यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ बना. यूसुफ पाकिस्तान टीम की कप्तानी की चाह रख रहा था, लेकिन गैरमुस्लिम होने के चलते यूसुफ ने कप्तानी के लालच में धर्म ही बदल दिया. हालांकि रिपोर्ट्स में सामने आया कि पाकिस्तान का कप्तान कोई मुस्लिम धर्म का ही खिलाड़ी होगा. साल 2005 में यूसुफ योहाना ने अपने दोस्त सईद अनवर से प्रेरणा लेकर धर्म बदला था.

BJP नेता ने लताड़ा

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट में यूसुफ को इस पोस्ट के बाद लताड़ा है. उन्होंने लिखा, 'पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यूसुफ योहाना, जो एक ईसाई हैं और जिन्हें राष्ट्रीय टीम में बने रहने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा, ने राष्ट्रीय टीवी पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को Su*** कहा.'