IND vs SA मैच के बीच संन्यास की खबर... शर्मा जी के लड़के की इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई, आया भावुक पोस्ट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में चल रहा है. सभी फैंस मैच के रोमांच में व्यस्त हैं और इस बीच शर्मा जी के लड़के की संन्यास की खबर आ गई है. सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है.
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में चल रहा है. सभी फैंस मैच के रोमांच में व्यस्त हैं. विराट कोहली की शतकीय स्ट्राइक फैंस को हटने का मौका नहीं दे रही है. इस बीच शर्मा जी के लड़के की संन्यास की खबर से भी खलबली मच गई है. सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट आया जो तेजी से वायरल हो रही है. सरप्राइज रिटायरमेंट से हर कोई हैरान नजर आया. आईपीएल ऑक्शन से पहले शर्मा जी का रिटायरमेंट फैंस को पच नहीं रहा है.
अचानक किया ऐलान
फैंस कन्फ्यूज होंगे कि हम कहीं रोहित शर्मा की तो बात नहीं कर रहे. कई महीनों से हिटमैन के वनडे रिटायरमेंट के चर्चे भी चरम पर थे, लेकिन वनडे में उनकी फॉर्म ने कयासों पर ब्रेक लगा दिया है. हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार पेसर मोहित शर्मा के बारे में. जी हां वही मोहित शर्मा जिन्होंने आईपीएल के पिछले कुछ सीजन में अपने वैरिएशन से बल्लेबाजों को पस्त किया है. लेकिन अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है.
किया भावुक पोस्ट
मोहित शर्मा ने एक भावुक पोस्ट लिखा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आज पूरे दिल से, मैं क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं. हरियाणा को रिप्रेजेंट करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और IPL में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है. मेरे करियर की रीढ़ बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत-बहुत धन्यवाद.'
कोच को दिया धन्यवाद
उन्होंने आगे लिखा, 'अनिरुद्ध सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार गाइडेंस और मुझ पर विश्वास ने मेरे रास्ते को इस तरह बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. BCCI, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, IPL फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. मेरी पत्नी का खास शुक्रिया जिन्होंने हमेशा मेरे मूड स्विंग्स और गुस्से को संभाला और हर चीज में मेरा साथ दिया. मैं नए तरीकों से खेल की सेवा करने के लिए उत्सुक हूं.बहुत-बहुत शुक्रिया. हमेशा के लिए आभार से बढ़कर पारी.'
कैसा रहा करियर?
मोहित शर्मा के करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 26 वनडे मैच खेले जिसमें उनके नाम 31 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने 8 टी20 मैच में 6 विकेट झटके. टेस्ट में मोहित डेब्यू करने में कामयाब नहीं हुए. उन्होंने 2013 में भारत के लिए वनडे डेब्यू और 2014 में टी20 डेब्यू किया था. 10 साल मोहित शर्मा बाहर बैठे और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अपना योगदान दिया था. हालांकि, आईपीएल में मोहित शर्मा एक्शन में नजर आते रहेंगे.