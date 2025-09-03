'अभी तिलक के पास बहुत...', पूर्व दिग्गज ने दिखाया कोच गंभीर को रास्ता, यह खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का 'ट्रंप कार्ड'

एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में एक हफ्ते का समय रह गया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया खिताब को 9वीं बार अपने नाम करने के लिए उतरेगी. टीम के उप कप्तान शुभमन गिल पर भी सभी की निगाहें होंगी. हालांकि, स्क्वॉड अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार संजू सैमसन और तिलक वर्मा की चर्चा हो रही है. इसी बीच संजू सैमसन को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का बयान सामने आया है.

कैफ ने क्या सलाह दी?

कैफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, ''संजू सैमसन को 3 नंबर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिस अंदाज में वो खेलते हैं टीम की बल्लेबाजी में और गहराई आती है. तिलक वर्मा को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए. अभी उनके पास काफी समय है, लेकिन एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में रिस्क ना लेते हुए सैमसन को टीम में शामिल करना एक बेस्ट विकल्प हो सकता है.''

'संजू काफी सीनीयर प्लेयर'

कैफ ने कोच गौतम गंभीर को सुझाव देते हुए कहा, ''अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से आप ओपनिंग कराए और 3 नंबर पर संजू को भेजें. तिलक अभी युवा हैं वो अपनी बारी का इंतजार करें. संजू काफी सीनीयर प्लेयर हैं और उन्हें 3 नंबर पर मौका मिलना चाहिए. वे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्हें चांस देना चाहिए. 6 महीने में टी20 विश्व को ध्यान में रखते हुए ये एक अहम डिसीजन होगा."

'हर बार खुद को किया है साबित'

कैफ ने कहा, "क्या आपने कभी इस बात को सोचा पूरे एशिया कप स्क्वॉड में संजू सैमसन सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं. साल 2015 से वो खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं. उन्हें खेलने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन जब-दब खेलने का मौका मिला उन्होंने खुद को साबित करते हुए 180 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने केरल लीग में भी शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.''

तिलक के साथ हो सकता है धोखा?

तिलक वर्मा मौजूदा टी20 में एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वो टी20 फॉर्मेट में बेहद ही धमाकेदार पारियां खेलते हैं और लगातार खुद की बल्लेबाजी से जलवा बिखेरा है. ICC T20 रैंकिंग में तिलक दूसरे स्थान पर हैं. उनको टीम में रखने या ना रखने पर मैनेजमेंट को काफी विचार करना होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं.

