'अभी तिलक के पास बहुत...', पूर्व दिग्गज ने दिखाया कोच गंभीर को रास्ता, यह खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का 'ट्रंप कार्ड'
Advertisement
trendingNow12907106
Hindi Newsक्रिकेट

'अभी तिलक के पास बहुत...', पूर्व दिग्गज ने दिखाया कोच गंभीर को रास्ता, यह खिलाड़ी होगा टीम इंडिया का 'ट्रंप कार्ड'

एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में एक हफ्ते का समय रह गया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया खिताब को 9वीं बार अपने नाम करने के लिए उतरेगी.इसी बीच संजू सैमसन को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का बयान सामने आया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson
Sanju Samson

एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में एक हफ्ते का समय रह गया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया खिताब को 9वीं बार अपने नाम करने के लिए उतरेगी. टीम के उप कप्तान शुभमन गिल पर भी सभी की निगाहें होंगी. हालांकि, स्क्वॉड अनाउंसमेंट के बाद से ही लगातार संजू सैमसन और तिलक वर्मा की चर्चा हो रही है. इसी बीच संजू सैमसन को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का बयान सामने आया है.

कैफ ने क्या सलाह दी?

कैफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, ''संजू सैमसन को 3 नंबर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिस अंदाज में वो खेलते हैं टीम की बल्लेबाजी में और गहराई आती है.  तिलक वर्मा को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए. अभी उनके पास काफी समय है, लेकिन एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में रिस्क ना लेते हुए सैमसन को टीम में शामिल करना एक बेस्ट विकल्प हो सकता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

'संजू काफी सीनीयर प्लेयर'
कैफ ने कोच गौतम गंभीर को सुझाव देते हुए कहा, ''अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से आप ओपनिंग कराए और 3 नंबर पर संजू को भेजें. तिलक अभी युवा हैं वो अपनी बारी का इंतजार करें. संजू काफी सीनीयर प्लेयर हैं और उन्हें 3 नंबर पर मौका मिलना चाहिए. वे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्हें चांस देना चाहिए. 6 महीने में टी20 विश्व को ध्यान में रखते हुए ये एक अहम डिसीजन होगा."

'हर बार खुद को किया है साबित'
कैफ ने कहा, "क्या आपने कभी इस बात को सोचा पूरे एशिया कप स्क्वॉड में संजू सैमसन सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं. साल 2015 से वो खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे हैं. उन्हें खेलने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन जब-दब खेलने का मौका मिला उन्होंने खुद को साबित करते हुए 180 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने केरल लीग में भी शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है.'' 

तिलक के साथ हो सकता है धोखा?

तिलक वर्मा मौजूदा टी20 में एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वो टी20 फॉर्मेट में बेहद ही धमाकेदार पारियां खेलते हैं और लगातार खुद की बल्लेबाजी से जलवा बिखेरा है.  ICC T20 रैंकिंग में तिलक दूसरे स्थान पर हैं. उनको टीम में रखने या ना रखने पर मैनेजमेंट को काफी विचार करना होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: सारा तेंदुलकर के साथ ये लड़का कौन?  जानें इस वायरल फोटो के पीछे की सच्चाई

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mohmmad KaifSanju SamsonTilak Verma

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;