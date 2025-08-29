'ऑक्शन में जो आगे आएगा...', सनराइजर्स हैदराबाद से अलग होगा ये खू्ंखार बॉलर? बयान से मचाई सनसनी
Advertisement
trendingNow12901203
Hindi Newsक्रिकेट

'ऑक्शन में जो आगे आएगा...', सनराइजर्स हैदराबाद से अलग होगा ये खू्ंखार बॉलर? बयान से मचाई सनसनी

आईपीएल चल रहा हो नहीं उसकी चर्चा साल भर होती रहती है. अभी टूर्नामेंट के शुरु होने में लगभग 9-10 महीने का समय है, लेकिन उसकी चर्चा जोरों-शोरों पर है. इसी बीच मोहम्मद शमी का बयान सामने आ रहा है. वे साल 2025 में सनराइजर्स हैदरबाद का हिस्सा थे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammad Shami
Mohammad Shami

आईपीएल ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टी20 क्रिकेट लीग है. आईपीएल की शुरुआत होने से पहले क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह में रहते हैं. आईपीएल का क्रेज ना सिर्फ भारत में बल्कि हर देश में रहता है. आईपीएल चल रहा हो नहीं उसकी चर्चा साल भर होती रहती है. अभी टूर्नामेंट के शुरु होने में लगभग 9-10 महीने का समय है, लेकिन उसकी चर्चा जोरों-शोरों पर है. इसी बीच मोहम्मद शमी का बयान सामने आ रहा है. वे साल 2025 में सनराइजर्स हैदरबाद का हिस्सा थे.

'आईपीएल है त्योहार'

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अगले सत्र में होने वाले आईपीएल के बारे में बात करते हुए बोले कि वे सनराइजर्स हैदराबाद को अगले सीजन छोड़ सकते हैं. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वह हैदराबाद छोड़ लखनऊ सुपरजाएंट्स का हिस्सा हो सकते हैं. इस मामले में सवाल पूछे जाने पर शमी ने कहा, ''मैं किसी भी टीम से खेलने को तैयार हूं. मुझे फ्रेंचाइजी से कुछ खास लेना देना नहीं है. जो भी ऑक्शन में आएगी मेरे लिए बोली लगाएगा मैं उसके लिए खेलूंगा. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. ये आईपीएल क्रिकेट मात्र नहीं है, ये लोगों के लिए त्योहार जैसा है. लोग इसे देखकर एंटरटेन होते हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लखनऊ से खेलेंगे शमी ?

कयास लगाए जा रहे हैं कि शमी आईपीएल के 19 वें सीजन में लखनऊ सुपरजाएंट्स का हिस्सा हो सकते हैं. जहां मोहसिन खान टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही बाहर हो चुके हैं और मयंक यादव ने महज एक मैच खेला है. शामार जोसेफ चोटिल होकर बेंच पर बैठ चुके हैं. केवल आवेश खान के रुप में एक मुख्य बॉलर लखनऊ के पास बचा है. ऐसे में अगले सत्र में लखनऊ मोहम्मद शमी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी. 

18वें सीजन में शमी का प्रदर्शन

साल 2025 में खेले गए आईपीएल के 18वें सीजन में शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था. शमी ने इस साल खेले 9 मैचों में 11.23 की बेहद ही खराब इकोनॉमी रेट से 6 विकेट झटके थे. उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में उन्हें टीम रिलीज कर सकती है.

ये भी पढ़ें: T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में विश्व कप विजेता कप्तान भी शामिल

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mohmmad Shami

Trending news

'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
;