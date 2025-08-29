'ऑक्शन में जो आगे आएगा...', सनराइजर्स हैदराबाद से अलग होगा ये खू्ंखार बॉलर? बयान से मचाई सनसनी

आईपीएल ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टी20 क्रिकेट लीग है. आईपीएल की शुरुआत होने से पहले क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह में रहते हैं. आईपीएल का क्रेज ना सिर्फ भारत में बल्कि हर देश में रहता है. आईपीएल चल रहा हो नहीं उसकी चर्चा साल भर होती रहती है. अभी टूर्नामेंट के शुरु होने में लगभग 9-10 महीने का समय है, लेकिन उसकी चर्चा जोरों-शोरों पर है. इसी बीच मोहम्मद शमी का बयान सामने आ रहा है. वे साल 2025 में सनराइजर्स हैदरबाद का हिस्सा थे.

'आईपीएल है त्योहार'

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अगले सत्र में होने वाले आईपीएल के बारे में बात करते हुए बोले कि वे सनराइजर्स हैदराबाद को अगले सीजन छोड़ सकते हैं. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वह हैदराबाद छोड़ लखनऊ सुपरजाएंट्स का हिस्सा हो सकते हैं. इस मामले में सवाल पूछे जाने पर शमी ने कहा, ''मैं किसी भी टीम से खेलने को तैयार हूं. मुझे फ्रेंचाइजी से कुछ खास लेना देना नहीं है. जो भी ऑक्शन में आएगी मेरे लिए बोली लगाएगा मैं उसके लिए खेलूंगा. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है. ये आईपीएल क्रिकेट मात्र नहीं है, ये लोगों के लिए त्योहार जैसा है. लोग इसे देखकर एंटरटेन होते हैं.''

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लखनऊ से खेलेंगे शमी ?

कयास लगाए जा रहे हैं कि शमी आईपीएल के 19 वें सीजन में लखनऊ सुपरजाएंट्स का हिस्सा हो सकते हैं. जहां मोहसिन खान टूर्नामेंट शुरु होने से पहले ही बाहर हो चुके हैं और मयंक यादव ने महज एक मैच खेला है. शामार जोसेफ चोटिल होकर बेंच पर बैठ चुके हैं. केवल आवेश खान के रुप में एक मुख्य बॉलर लखनऊ के पास बचा है. ऐसे में अगले सत्र में लखनऊ मोहम्मद शमी को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी.

18वें सीजन में शमी का प्रदर्शन

साल 2025 में खेले गए आईपीएल के 18वें सीजन में शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा था. शमी ने इस साल खेले 9 मैचों में 11.23 की बेहद ही खराब इकोनॉमी रेट से 6 विकेट झटके थे. उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में उन्हें टीम रिलीज कर सकती है.

ये भी पढ़ें: T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में विश्व कप विजेता कप्तान भी शामिल