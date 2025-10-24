Advertisement
ट्रॉफी चोर नकवी ने फिर बदली लोकेशन... ACC हेडक्वार्टर से गायब हुआ खिताब, कहां किया शिफ्ट?

Asia Cup 2025 ट्रॉफी की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जिद पर अड़े नजर आ रहे हैं. भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. जिसके बाद ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी के चलते भारतीय टीम का प्रेजेंटेशन 90 मिनट देरी से हुआ था. अब ट्रॉफी पर नया अपडेट देखने को मिला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:03 PM IST
Mohsin Naqvi
बदली ट्रॉफी की लोकेशन

बीसीसीआई के मेल तक खबर थी की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के हेडक्वार्टर में है. लेटर में बीसीसीआई ने डंके की चोट पर कहा था कि यदि नकवी की तरफ से सही जवाब नहीं आता है तो मामला आईसीसी की मीटिंग में जाएगा. नकवी ने जवाब में कहा था कि बीसीसीआई का कोई सदस्य हेडक्वार्टर आकर ट्रॉफी ले जाए, लेकिन वह अपने हाथ से ही ट्रॉफी सौंपने की जिद पर अड़े हुए हैं. अब खबर है कि ट्रॉफी की लोकेशन को फिर से बदल दिया गया है. 

कहां शिफ्ट हुई ट्रॉफी? 

BCCI के एक अधिकारी को हाल ही में ACC हेडक्वार्टर जाने पर ट्रॉफी के दूसरी जगह ले जाने का पता चला है. उन्होंने इसके बारे में स्टाफ से पूछा तो बताया गया कि ट्रॉफी अबू धाबी में मोहसिन नकवी की कस्टडी में है. ANI के एक सोर्स ने बताया, 'BCCI का एक अधिकारी कुछ दिन पहले ACC हेडक्वार्टर गया था. जब उसने ACC ऑफिस में ट्रॉफी के बारे में पूछा तो स्टाफ ने उन्हें बताया कि इसे यहां से हटा दिया गया है और यह अबू धाबी में किसी जगह पर मोहसिन नकवी की कस्टडी में रखा गया है.'

नकवी ने रखी थी शर्तें

अक्टूबर की शुरुआत में, नकवी ने ट्रॉफी लौटाने के लिए शर्तें रखीं, जिसमें कहा गया कि अगर भारत सच में इसे चाहता है तो उसे ACC ऑफिस में उनसे लेना होगा. बाद में उन्होंने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी देने के लिए एक सेरेमनी होस्ट करने का प्रस्ताव रखा. BCCI के ट्रॉफी सौंपने के औपचारिक लेटर के बाद भी, नकवी अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि एक भारतीय खिलाड़ी को उनसे ट्रॉफी लेने के लिए सेरेमनी में आना होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

