घी अब टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा! मोहसिन निकला बेगैरत, ट्रॉफी के लिए BCCI लेगा बड़ा एक्शन

Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप 2025 को खत्म हुए एक महीना होने को है लेकिन ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है. एक तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया की जीत के हक के लिए ट्रॉफी लेने के लिए अड़ा है तो दूसरी तरफ पीसीबी चेयरमैन अपनी जिद से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं. ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के कार्यालय में है और नकवी इसे खुद ही सौंपने की जिद पर अड़े हैं. उन्होंने बीसीसीआई की आखिरी वॉर्निंग भी ठुकरा दी है, लेकिन अब बोर्ड नया एक्शन लेने जा रहा है.

BCCI ने दी थी WARNING

एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेने के लिए बीसीसीआई ने सीधे नकवी को एक लेटर लिखा था. जिसमें साफतौर पर कहा गया था कि एसीसी चीफ को ट्रॉफी भारत को दे देनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो बीसीसीआई आधिकारिक मेल के जरिए इस मुद्दे को आईसीसी तक पहुंचाएगा. लेकिन नकवी अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने साफतौर पर बीसीसीआई को तीखा जवाब दिया है.

क्या है नकवी का जवाब?

एसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'बीसीसीआई सचिव, बीसीसीआई के एसीसी प्रतिनिधि राजीव शुक्ला और श्रीलंका क्रिकेट तथा अफगानिस्तान सहित अन्य सदस्य बोर्डों के प्रतिनिधियों ने पिछले हफ्ते एसीसी अध्यक्ष को भारत को ट्रॉफी सौंपने के लिए पत्र लिखा था. लेकिन उनका जवाब था कि बीसीसीआई का कोई व्यक्ति दुबई आकर उनसे ट्रॉफी ले जाए. इसलिए यह मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ा है. बीसीसीआई ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह उनसे ट्रॉफी नहीं लेगा. ऐसे में इस मामले पर आईसीसी बैठक में फैसला होने की संभावना है.'

फाइनल मैच में हुई कंट्रोवर्सी

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया जिसपर पाकिस्तान तिलमिलाया नजर आया. वहीं, फाइनल में टीम इंडिया ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो ट्रॉफी लेकर चले गए. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री दोनों हैं. महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की महिला टीम से हैंडशेक नहीं किया.