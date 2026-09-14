VIDEO: 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर..' नारे सुनकर मुंह छिपाकर भागे मोहसिन नकवी, वायरल वीडियो से इंटरनेशनल बेइज्जती

पिछले साल सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर खिताबी जीत दर्ज की थी. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन नकवी खुद ही ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े रहे. चैंपियन टीम इंडिया ट्रॉफी के इंतजार में रही, लेकिन नकवी ट्रॉफी लेकर लौट गए. जिसके चलते फैंस ने मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी चोर का ठप्पा लगा दिया. ये दूसरी बार है, जब चैंपियन बनने के बाद भी भारत के पास ट्रॉफी नहीं है.