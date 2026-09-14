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VIDEO: 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर..' नारे सुनकर मुंह छिपाकर भागे मोहसिन नकवी, वायरल वीडियो से इंटरनेशनल बेइज्जती

Women's Asia Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल से चल रहे तनाव का असर क्रिकेट जगत पर अभी भी बरकरार है. पिछले साल मेंस टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नवकी से ट्रॉफी नहीं ली थी. अब महिलाओं ने भी वही काम किया है. अब नकवी का भागने का वीडियो वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 14, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:34 AM IST
VIDEO: 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर..' नारे सुनकर मुंह छिपाकर भागे मोहसिन नकवी, वायरल वीडियो से इंटरनेशनल बेइज्जती

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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