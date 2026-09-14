VIDEO: 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर..' नारे सुनकर मुंह छिपाकर भागे मोहसिन नकवी, वायरल वीडियो से इंटरनेशनल बेइज्जती

Women's Asia Cup 2026 Final: महिला एशिया कप 2026 के फाइनल फैंस के लिए लाइव सिनेमा साबित हुआ. पिछले साल मेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी. अब भारत की बेटिंयों ने भी यही कदम उठाया, तो फैंस ने मैदान में ट्रॉफी चोर के नारे लगाए. जिसके बाद मोहसिन नकवी मैदान छोड़कर भागे और वीडियो वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से नकवी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई.
महिला एशिया कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी. फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसमें हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने खिताबी जीत दर्ज की. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन पिछले साल की तरह इस बार भी चैंपियन टीम को ट्रॉफी सौंपने पहुंचे थे, लेकिन कौर एंड कंपनी ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. फैंस मैदान पर नकवी से 'ट्रॉफी चोर-ट्रॉफी चोर' के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद नकवी मैदान से मुंह छिपाकर भागे.
पिछले साल सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय मेंस टीम ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर खिताबी जीत दर्ज की थी. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन नकवी खुद ही ट्रॉफी देने की जिद पर अड़े रहे. चैंपियन टीम इंडिया ट्रॉफी के इंतजार में रही, लेकिन नकवी ट्रॉफी लेकर लौट गए. जिसके चलते फैंस ने मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी चोर का ठप्पा लगा दिया. ये दूसरी बार है, जब चैंपियन बनने के बाद भी भारत के पास ट्रॉफी नहीं है.
ये भी पढे़ं...
भारतीय महिला टीम ने एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया फाइनल तक अजेय रही. टीम ने सभी 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की. 2024 में भारतीय टीम को इसी श्रीलंका टीम ने फाइनल में करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार उस हार का हिसाब बराबर हो गया है. मेंस टीम ने फाइनल में बिना ट्रॉफी के जश्न मना लिया था, लेकिन महिला टीम जीत के बाद मैदान पर वापस नहीं आईं.