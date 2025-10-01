मोहसिन नकवी की नॉनस्टॉप नौटंकी... ट्रॉफी देने को तैयार नहीं, सूर्यकुमार यादव के सामने रख दी नई शर्त

Mohsin Naqvi vs Suryakumar Yadav: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी साथ लेकर भाग जाने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन नकवी ने टीम इंडिया के सामने नई शर्त रख दी है. वह चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी ले जाए. भारत ने रविवार (28 सितंबर) को पाकिस्तान को हराकर एशिया कप को 9वीं बार जीता था.

ट्रॉफी की मांग को किया खारिज

जी न्यूज के संवाददाता ने बताया कि पीसीबी प्रमुख ने कहा है कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को ट्रॉफी व्यक्तिगत रूप से एसीसी कार्यालय आकर लेनी होगी. मंगलवार को दुबई में हुई एक नियमित एसीसी बैठक के दौरान नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की एशिया कप 2025 की ट्रॉफी सौंपने की बार-बार की मांग को खारिज कर दिया. बैठक के दौरान ट्रॉफी सौंपने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया.

टीम इंडिया को नहीं दी बधाई?

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई कि मंगलवार (30 सितंबर) को एसीसी की बैठक में नकवी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई नहीं दी. एसीसी अध्यक्ष ने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने के लिए बधाई दी, लेकिन भारतीय टीम को उनके ऐतिहासिक अभियान के लिए बधाई नहीं दी. ट्रॉफी विवाद पर भी तीखी बहस हुई, जिसमें बीसीसीआई ने नकवी से टीम को तुरंत ट्रॉफी देने की मांग की और दावा किया कि भारत एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी ले लेगा. नकवी अपने रुख पर अड़े रहे और बताया जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने को कहा, लेकिन फिर भी ट्रॉफी देने पर सहमत नहीं हुए.

क्या है एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय टीम ने नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया. वह पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. भारत ने रविवार को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी. 'मेन इन ब्लू' ने इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार पहले भी हराया था, जिससे यह 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रविवार रात को भारत की जीत के बाद कहा था कि भारतीय टीम उस व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकती जो एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है.