Advertisement
trendingNow12943391
Hindi Newsक्रिकेट

मोहसिन नकवी की नॉनस्टॉप नौटंकी... ट्रॉफी देने को तैयार नहीं, सूर्यकुमार यादव के सामने रख दी नई शर्त

Mohsin Naqvi vs Suryakumar Yadav: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी साथ लेकर भाग जाने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन नकवी ने टीम इंडिया के सामने नई शर्त रख दी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहसिन नकवी की नॉनस्टॉप नौटंकी... ट्रॉफी देने को तैयार नहीं, सूर्यकुमार यादव के सामने रख दी नई शर्त

Mohsin Naqvi vs Suryakumar Yadav: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के प्रमुख मोहसिन नकवी की नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एशिया कप फाइनल में ट्रॉफी साथ लेकर भाग जाने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन नकवी ने टीम इंडिया के सामने नई शर्त रख दी है. वह चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद आकर एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी ले जाए. भारत ने रविवार (28 सितंबर) को पाकिस्तान को हराकर एशिया कप को 9वीं बार जीता था.

ट्रॉफी की मांग को किया खारिज

जी न्यूज के संवाददाता ने बताया कि पीसीबी प्रमुख ने कहा है कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को ट्रॉफी व्यक्तिगत रूप से एसीसी कार्यालय आकर लेनी होगी. मंगलवार को दुबई में हुई एक नियमित एसीसी बैठक के दौरान नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की एशिया कप 2025 की ट्रॉफी सौंपने की बार-बार की मांग को खारिज कर दिया. बैठक के दौरान ट्रॉफी सौंपने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​वैभव सूर्यवंशी का तूफान...धुआं-धुआं हो गया पूरा ऑस्ट्रेलिया, वनडे के बाद टेस्ट में भी फोड़ डाला

टीम इंडिया को नहीं दी बधाई?

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई कि मंगलवार (30 सितंबर) को एसीसी की बैठक में नकवी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई नहीं दी. एसीसी अध्यक्ष ने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने के लिए बधाई दी, लेकिन भारतीय टीम को उनके ऐतिहासिक अभियान के लिए बधाई नहीं दी. ट्रॉफी विवाद पर भी तीखी बहस हुई, जिसमें बीसीसीआई ने नकवी से टीम को तुरंत ट्रॉफी देने की मांग की और दावा किया कि भारत एसीसी कार्यालय से ट्रॉफी ले लेगा. नकवी अपने रुख पर अड़े रहे और बताया जाता है कि उन्होंने बीसीसीआई अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने को कहा, लेकिन फिर भी ट्रॉफी देने पर सहमत नहीं हुए.

ये भी पढ़ें: सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ नहीं...इन धाकड़ भारतीयों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका दोहरा शतक, एक ने तो 3 बार किया कारनामा

क्या है एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद?

विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय टीम ने नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया. वह पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. भारत ने रविवार को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी. 'मेन इन ब्लू' ने इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार पहले भी हराया था, जिससे यह 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रविवार रात को भारत की जीत के बाद कहा था कि भारतीय टीम उस व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकती जो एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

mohsin naqviAsia CupAsia Cup 2025Suryakumar Yadav

Trending news

'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
Asaduddin Owaisi
'ये ख्वाब देखने का मुझे शौक...,' PM बनना चाहते हैं ओवैसी? जुबान से निकले अरमान
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
Srinagar
श्रीनगर में राष्ट्रगान का अपमान? 15 लोगों को किया गिरफ्तार, पकड़े जाने पर दी यह सफाई
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
Mira Road Garba Controversy
गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
rss news
100 रुपये के सिक्के पर दिखे संघ के स्वयंसेवक, पीएम ने कहा आजाद भारत में पहली बार
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
;