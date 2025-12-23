Advertisement
trendingNow13050417
Hindi Newsक्रिकेटभारत का बर्ताव..., सरफराज अहमद के बाद मोहसिन नकवी ने भी उगला जहर, टीम इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप

'भारत का बर्ताव...', सरफराज अहमद के बाद मोहसिन नकवी ने भी उगला जहर, टीम इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप

India vs Pakistan Under 19 Asia Cup: पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता. उसके बाद से वह लगातार टीम इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ बोल रहा है. जीत का जश्न मनाने से ज्यादा उसकी नजर भारतीय टीम को कोसने पर है. पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर सरफराज अहमद के बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकव ने जहर उगलने का काम किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत का बर्ताव...', सरफराज अहमद के बाद मोहसिन नकवी ने भी उगला जहर, टीम इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप

India vs Pakistan Under 19 Asia Cup: पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता. उसके बाद से वह लगातार टीम इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ बोल रहा है. जीत का जश्न मनाने से ज्यादा उसकी नजर भारतीय टीम को कोसने पर है. पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर सरफराज अहमद के बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकव ने जहर उगलने का काम किया है. दोनों ने आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम पर निशाना साधा है. इसके बाद सोशल मीडिया पर नकवी और सरफराज की काफी खिंचाई हो रही है.

नकवी ने लगाए ये आरोप

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति गलत व्यवहार रहा था. वह इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सामने उठाएंगे. नकवी ने कहा कि अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाते रहे. पाकिस्तान इस घटना की जानकारी आधिकारिक तौर पर आईसीसी को देगा. राजनीति और खेल को हमेशा एक दूसरे से अलग रखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: टी20 से पहले वनडे में खेलेंगे सूर्यकुमार यादव-शिवम दुबे! शार्दुल ठाकुर की कप्तानी में बरसाएंगे चौके-छक्के

सरफराज अहमद ने क्या कहा?

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर रहे सरफराज अहमद ने कहा, "खेल के दौरान भारत का बर्ताव सही नहीं था और क्रिकेट की भावना के खिलाफ था. इसके बावजूद हमने अपनी जीत का जश्न खेल की भावना के साथ मनाया. क्रिकेट हमेशा खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए.'' भारतीय खिलाड़ियों के खेल भावना से जुड़ा मुद्दा सबसे पहले सरफराज ने ही उठाया था.

ये भी पढ़ें: ​ईशान किशन की कप्तानी में खेलेंगे विराट, लगातार दूसरी ट्रॉफी पर नजर, स्क्वॉड में शामिल 20 धुरंधर

सीनियर टीम की राह पर जूनियर टीम

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच पहली बार मैदान पर दूरी दिखी थी. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. एशिया कप जीत के बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था. अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय टीम का स्टैंड यही रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistanmohsin naqviSarfaraz Ahmed

Trending news

IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
Viral Video Of Assault Patient
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब