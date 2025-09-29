'कप तभी दूंगा जब...', फिर बेइज्जत होना चाहते हैं ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, अब रख दी ये फालतू शर्त

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में बेइज्जत हुआ और हार के बाद एशिया कप की विदाई में भी बेइज्जत होने को तैयार हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर भी कह दें तो गलत नहीं होगा. भारतीय टीम ने जीत के बाद नकवी से ट्रॉफी लेने से मना किया था. जिसके बाद नकवी ने अब नया ड्रामा तैयार कर लिया है. उन्होंने खुद ही भारत को ट्रॉफी देने की जिद ठानी और अब एक ऐसी जिद रखी है जिससे नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है.

क्या है नकवी की शर्त?

एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर एशिया कप विजेता टीम के पदक भारतीय टीम को सौंपने की इच्छा जताई है. लेकिन इसके लिए इन्होंने एक शर्त रख दी है. वह चाहते हैं जब 'औपचारिक समारोह' आयोजित किया जाए, तभी वह भारत को ट्रॉफी सौंपेंगे. क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, नक़वी ने एशिया कप आयोजकों को अपनी शर्त बता दी है. हालांकि, ऐसा कोई समारोह आयोजित होने की संभावना कम काफी कम माना जा रहा है.

BCCI उठाएगा ये मुद्दा

मोहसिन नकवी भारत की अवॉर्ड सेरेमनी के बाद स्टेडियम से बाहर चले गए. हालांकि, यह बखेड़ा थमेगा नहीं बल्कि बीसीसीआई ने नवंबर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया है. रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई मंगलवार, 30 सितंबर को दुबई में होने वाली एसीसी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:30 बजे शुरू होगी.

हर मैच में बवाल

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले और तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान को बेइज्जत होना पड़ा. हर मैच के बाद पाकिस्तान ने कुछ न कुछ बवाल किया. कभी हैंड शेक कंट्रोवर्सी, कभी प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन और अब पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने बेशर्मी की हद पार कर दी है. अब देखना होगा कि एशिया कप ट्रॉफी का खिताब किसके खाते रहता है.