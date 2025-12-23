वैभव ने जूता दिखाया तो नकवी को लगी मिर्ची! भारत के खिलाफ ICC से शिकायत करेगा पाकिस्तान, ये है बड़ी वजह

पाकिस्तान के अंडर-19 टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद ने भी विवादित बयान देते हुए कहा कि फाइनल में भारत का रवैया ठीक नहीं था और उन्होंने खेल भावना का उल्लंघन किया. सरफराज को इस बात की भी मिर्ची लगी कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथ से रनर-अप मेडल लेने से इनकार कर दिया था.
Trending Photos
अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हराकर 13 साल बाद खिताब पर कब्जा किया. इंडिया U19 टीम को हराकर ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने गीदड़भभकी दी है कि वो आईसीसी से भारतीय टीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले हैं. भारत-पाक मैच के दौरान मैदान पर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली थी. वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भिड़ गए थे और जमकर बहस हुई थी.
वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद पाक गेंदबाज अली रजा ने बदतमीजी की थी और कुछ अपशब्द भी कहे थे. 14 साल के वैभव ने भी उन्हें करारा जवाब दिया था और उन्हें इशारों में बताया था कि वो उनके जूते के बराबर भी नहीं हैं. अब पाकिस्तान फाइनल मैच में हुई नोकझोंक को खींचना चाहता है.
मोहसिन नकवी ने फिर दी गीदड़भभकी
पाकिस्तान के अंडर-19 टीम के मेंटॉर सरफराज अहमद ने भी विवादित बयान देते हुए कहा कि फाइनल में भारत का रवैया ठीक नहीं था और उन्होंने खेल भावना का उल्लंघन किया. सरफराज को इस बात की भी मिर्ची लगी कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी के हाथ से रनर-अप मेडल लेने से इनकार कर दिया था. सरफराज अहमद के इस बयान के बाद PCB के बॉस मोहसिन नकवी ने धमकी दी है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित अंडर-19 टीम के स्वागत समारोह में बोलते हुए, नकवी ने फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के आचरण को लेकर उनके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का वादा किया.
मीडिया से बात करते हुए नक़वी ने कहा, "अंडर-19 एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगातार उकसाते रहे। पाकिस्तान इस घटना की औपचारिक जानकारी आईसीसी को देगा। राजनीति और खेल को हमेशा अलग रखना चाहिए.''
बता दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पुरुष सीनियर एशिया कप 2025 मैचों के दौरान, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. हारिस रऊफ और सूर्यकुमार यादव सहित कई खिलाड़ियों को आईसीसी द्वारा फटकार लगाई गई थी.
ये भी पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी में कितने पैसे कमाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? यकीन करना मुश्किल