मोहसिन नकवी की खैर नहीं... आर-पार के मूड में BCCI, अब कहां भागेगा ट्रॉफी चोर? चैंपियन भारत से 'हक' छीनने का ये होगा अंजाम!

एशिया कप ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान की तीन बार टक्कर हुई. भारत ने तीनों ही बार पाकिस्तान को धूल चटाई. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में अपनी घिनौनी करतूतों से बाज नहीं आए. हद तो तब हो गई, जब पीसीबी अध्यक्ष और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी भी इसमें शामिल हो गए. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को रौंदकर खिताब जीता. टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लने से इनकार किया तो वह जिद पर अड़ गए और फिर स्टेडियम से ट्रॉफी लेकर ही भाग निकले. इस पर BCCI ने कड़ी आपत्ति जताई. अब भारतीय बोर्ड मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है. दरअसल, BCCI मोहसिन नकवी को ICC में निदेशन पद से हटाने की योजना बना रहा है.

मोहसिन नकवी पर चलेगा हंटर?

बीसीसीआई एशिया कप की ट्रॉफी के मसले को लेकर पहले ही नाराजगी जता चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने से इनकार कर दिया था. बीसीसीआई ने नकवी के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए यह भी साफ किया कि वे अगले महीने होने वाली आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे. अब कुछ रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि नकवी को आईसीसी में डायरेक्टर के पद से हटाने और उन पर निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा सकती है.

अब भी बाज नहीं आ रहा नकवी

बीसीसीआई का साफ कहना था कि मेजबान होने के नाते ट्रॉफी देने का अधिकार उसे था और नकवी को खुद ट्रॉफी देने की जिद नहीं करनी चाहिए थी. भारत ने 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था. बड़ी बात यह है कि नकवी इतने बवाल के बाद भी बाज नहीं आ रहा. ट्रॉफी अभी भी दुबई में एशियाई क्रिकेट परिषद के दफ्तर में है. नकवी के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि उनकी मंजूरी और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ट्रॉफी को कहीं नहीं ले जाया जाए या किसी को न सौंपा जाए. उन्होंने कहा है कि वह खुद ही भारतीय टीम या बीसीसीआई को ट्रॉफी सौंपेंगे.

बता दें कि नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया. पूरे एशिया कप में जब-जब भारत पाकिस्तान की टक्कर हुई, जमकर बवाल हुआ. भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, जिससे बौखलाए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने मैदान में ही घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने और उनसे जबरदस्त भिड़ने की कोशिश भी की. अब देखना यह होगा कि क्या BCCI मोहसिन नकवी को लेकर क्या फैसला लेता है?