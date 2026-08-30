'इमरान खान के लिए आवाज उठाओ', वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के सपोर्ट में उतरा ये पाकिस्तानी क्रिकेटर

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोईन खान ने रावलपिंडी की जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सपोर्ट किया है. जावेद मियांदाद के बाद मोईन खान ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों से इमरान खान के लिए आवाज उठाने की मांग की है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. हाल के दिनों में इमरान खान को सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है.
इमरान खान की रिहाई के लिए जावेद मियांदाद की पाकिस्तानी सरकार से अपील के बाद, मोईन खान भी इस मांग में शामिल हो गए हैं और सरकार से आग्रह किया है कि जेल में बंद नेता को जरूरी इलाज मिले. मोईन खान ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से अपील की कि वे उस कप्तान के समर्थन में आवाज उठाएं, जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीता था.
एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में मोईन खान ने कहा, 'इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है. मैं पाकिस्तान सरकार से अपील करता हूं कि इमरान खान को इलाज के मामले में एक पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नागरिक के तौर पर उनके अधिकार दिए जाएं. मैं सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों से भी अपील करता हूं कि वे इमरान खान के समर्थन में आवाज उठाएं. हममें से जिन लोगों ने उनके साथ खेला, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है.'
मोईन खान ने 1990 से 2004 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला है. मोईन खान ने इमरान खान की कप्तानी में ही टेस्ट और वनडे में डेब्यू किया था. मोईन खान ने 1992 वर्ल्ड कप में भी 10 मैच खेले थे, जिसे पाकिस्तान ने इमरान की कप्तानी में जीता था. जावेद मियांदाद पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इमरान खान के पक्ष में बात की थी. हाल ही में एक वीडियो पॉडकास्ट में, जावेद मियांदाद ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और पूर्व कप्तान की मौजूदा स्थिति पर दुख जताया.
जावेद मियांदाद ने कहा था, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके साथ जो हो रहा है उसका समाधान हो जाए, क्योंकि वह इसके हकदार नहीं हैं. उनके साथ जो किया जा रहा है, वह सही नहीं है. यह अनावश्यक है. उनका परिवार भी है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं हर समय इसी बारे में सोचता रहता हूं कि वह (जेल में) क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे. हम बहुत करीब थे. हम साथ रहते थे और एक-दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे. हमने पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था. इस बात से मुझे बहुत दुख होता है.'
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाए. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया. इन चिंताओं के कारण पूर्व इंटरनेशनल कप्तानों के एक ग्रुप ने इमरान खान के लिए बेहतर मेडिकल देखभाल की मांग की है. भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड समेत कई देशों के 22 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान के लिए सही हेल्थकेयर और संवैधानिक सुरक्षा की मांग की. यह पत्र फरवरी में 14 पूर्व कप्तानों की अपील के बाद लिखा गया था. हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट मैच के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान इमरान के बेटों, सुलेमान और कासिम खान का इंटरव्यू दिखाया गया था.