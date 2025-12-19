Advertisement
'ऑस्ट्रेलिया में मैच जीतना ओलंपिक में गोल्ड...,' इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज के बयान ने मचाई सनसनी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज खेली जा रही है.1888 में शुरू हुई प्रतिष्ठित सीरीज में हमेशा ही दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है.  100 सालों दोनों देशों के बीच ये महाजंग हर साल देखने को मिलती है. इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज के बयान ने सनसनी मचा कर रख दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:16 AM IST
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज खेली जा रही है.1888 में शुरू हुई प्रतिष्ठित सीरीज में हमेशा ही दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है.  100 सालों दोनों देशों के बीच ये महाजंग हर साल देखने को मिलती है. पिछले 15 साल से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक मैच नहीं जीत पाई है उसे लगातार मुंह की खानी पड़ी है.  इंग्लैंड को लगातार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हार का सामना करना पड़ा है. वह कंगारूओं के सामने बेबस नजर आ रहे हैं. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मोंटी पनेसर ने एक हैरान कर देने वाली बात कही है. उनके बयान ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा कर रख दिया है और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं.

इंग्लैंड की हालत खस्ता
मौजूदा एशेज सीरीज में इंग्लैंड की काफी खराब स्थित है. फिलहाल इंग्लैंड 2-0 से पीछे चल रही है और तीसरे मैच में भी हार की कगार पर खड़ी है. इससे यह साफ पता लगता है कि इंग्लैंड की क्या स्थिति है.  सीरीज की शुरुआत के पहले कप्तान बेन स्टोक्स ने काफी दम खम दिखाया था और लगा था कि इस बार 14 साल के सूखे को वह खत्म कर के ही आएंगे. कोच ब्रैंडन मैकुलम ने भी सीरीज की शुरुआत के पहले हुंकार भरी थी, लेकिन उनकी अगुवाई में टीम एक भी मैच जीतने में सफल नहीं रही है.

मिडिया से की बात
हाल ही में मान्टी पनेसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से क्या-क्या गलतियां हुई हैं.  उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया पर इग्लैंड के जीत पर बात करते हुए चर्चा किया और बताया कप्तान स्टोक्स और उनकी टोली से क्या-क्या गलतियां हुई हैं. साथ ही  उन्होंने 2010-11 में आखिरी बार मिली एशेज जीत के बारे में बात की. उस समय इंग्लैंड टीम का हिस्सा वह खुद भी थे. पनेसर ने प्रैक्टिस का हवाला देते हुए बताया कि इंग्लैंड की टीम को अभ्यास करने का मौका भी नहीं मिला था.

'कम आक लिया'
पनेसर ने बताया, " इंग्लैंड ने जिस तरीके से बाउंसी पिचों पर खेला है वह गलत रहा है. ऐसे हालातों में ऊपर की तरफ खेलना काफी मुश्किल हो जाता है. इंग्लैंड में आप जब खेल रहे होते हैं, तो वहां बचा जा सकता है क्योंकि पिच में उतना बाउंस नहीं होता है ज्यादा बाउंस को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. इंग्लैंड के बल्लेबाज ज्यादा ही जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है. जैसे ओलंपिक 3-4 सालों में होता है और आप 1 बार गोल्ड जीत जाते हैं. ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में 3-4 एशेज के बाद एक बार जीत मिले. ऑस्ट्रेलिया में मैच ओलंपिक जीतने जितना मुश्किल है. इंग्लैंड को अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है उन्होंने कंगारुओं को कम आंक लिया." 

