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Hindi Newsक्रिकेटरोहित, सूर्या और कौन-कौन... हार्दिक पांड्या पर अचानक अनफॉलो का भूत सवार? आधी रात कांड कर मचाई खलबली!

रोहित, सूर्या और कौन-कौन... हार्दिक पांड्या पर अचानक अनफॉलो का भूत सवार? आधी रात कांड कर मचाई खलबली!

IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम की रेस प्लेऑफ के लिए खत्म हो चुकी है. लेकिन बाहर होने से ज्यादा चर्चे हार्दिक पांड्या के हैं, जिनपर अनफॉलो का भूत सवार नजर आया. खबर है कि एक तरफ मुंबई इंडियंस का मैच खत्म दूसरी तरफ हार्दिक मुंबई इंडियंस के मेंम्बर्स को अनफॉलो करने लगे हैं 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 11, 2026, 12:56 PM IST
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Hardik Pandya
Hardik Pandya

IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की टीम की रेस प्लेऑफ के लिए खत्म हो चुकी है. लेकिन बाहर होने से ज्यादा चर्चे हार्दिक पांड्या के हैं, जिनपर अनफॉलो का भूत सवार नजर आया. खबर है कि एक तरफ मुंबई इंडियंस का मैच खत्म दूसरी तरफ खबर आई कि हार्दिक मुंबई इंडियंस के मेंम्बर्स को अनफॉलो करने लगे हैं. उन्होंने कुछ बड़े नामों को भी अनफॉलो किया, जिसमें दिग्गज रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का भी नाम है. खबरें उड़ीं कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को भी अनफॉलो कर दिया था. 

क्या MI को किया अनफॉलो? 

हार्दिक पांड्या की फॉलोइंग लिस्ट खोलकर देखने पर पता चलता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को फॉलो कर रहे हैं. ऐसे में मुंबई को अनफॉलो करने की खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. माना जा रहा है उन्होंने मुंबई इंडियंस के मेंबर्स को भी अनफॉलो किया, जिसमें टीम के खिलाड़ी भी शामिल हैं. अब वह किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं हम आपको बताते हैं. 

हार्दिक की फॉलोइंग में नहीं हैं हिटमैन

हार्दिक की फॉलोइंग लिस्ट खोलकर देखने पर न तो उसमें रोहित शर्मा नजर आते हैं और न ही सूर्यकुमार यादव. तिलक वर्मा भी हार्दिक की फॉलोइंग लिस्ट में नहीं हैं, जिससे संशय बनता है. मुंबई इंडियंस में खिलाड़ियों में नमन धीर और जसप्रीत बुमराह को हार्दिक फॉलो करते हैं. वहीं, बड़े नामों में विराट कोहली, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन, कुलदीप यादव, शुभमन गिल समेत कुछ खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं. 

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ये भी पढे़ं.. Explained: प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब RCB, टॉप-2 में ऐसे बना सकती है जगह

स्टाफ में किसको फॉलो करते हैं हार्दिक? 

हार्दिक मुंबई इंडियंस के स्टाफ में हेड कोच महेला जयवर्धने को फॉलो करते हैं. बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड को भी फॉलो करते हैं. मैच में हार के बाद महेला जयवर्धने ने हार्दिक की गैरमौजूदगी को लेकर चुप्पी तोड़ी और बताया कि वह पीठ की चोट के चलते बाहर हैं और उनपर टीम की नजरें हैं. उनकी सेहत में सुधार के हिसाब से ही मैनेजमेंट फैसला लेगा. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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