'BCCI से कभी माफी नहीं मांगूंगा...', ट्रॉफी चोर नकवी की सीना जोरी! भारत के खिलाफ फिर उगला जहर

एशिया कप ट्रॉफी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 28 सितंबर को एशिया कप 2025 फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. पीसीबी चीफ के जिद पर अड़ गए कि ट्रॉफी वह अपने हाथ से ही देंगे और इसे लेकर मैदान से भाग गए.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:47 PM IST
एशिया कप ट्रॉफी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. 28 सितंबर को एशिया कप 2025 फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. पीसीबी चीफ के जिद पर अड़ गए कि ट्रॉफी वह अपने हाथ से ही देंगे और इसे लेकर मैदान से भाग गए. हाल ही में खबरें आईं कि मोहसिन नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से माफी मांगी है और यह भी माना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. इसे लेकर नकवी का बयान सामने आया है, जिसमें माफी मांगने के इन दावों को खारिज कर दिया.

'न माफी मांगी न मागूंगा'

मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने बीसीसीआई से कोई माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगेंगे. इतना ही नहीं नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा तक कह दिया. बयान में कहा, 'भारतीय मीडिया झूठ पर फलता-फूलता है, तथ्यों पर नहीं. मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही कभी मांगूंगा.'

भारत के खिलाफ उगला जहर

नकवी ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आगे कहा, 'यह मनगढ़ंत बकवास सिर्फ घटिया प्रचार है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने ही लोगों को गुमराह करना है. दुर्भाग्य से, भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीटता रहता है, जिससे खेल की भावना को ठेस पहुंचती है. एसीसी अध्यक्ष होने के नाते, मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं. अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं, तो वे एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं.'

नकवी द्वारा मांफी मांगने का किया गया दावा

बता दें कि इससे पहले खबरें आईं कि मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है. यह भी कहा गया कि एसीसी की बैठक के दौरान नकवी ने नरम रुख अपनाया और बीसीसीआई से खेद व्यक्त किया और माना कि फाइनल के बाद स्थिति इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी. हालांकि, इन खबरों को नकवी ने झूठा करार दिया है.

क्या था पूरा मसला?

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय टीम ने नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. बता दें कि नकवी पीसीबी चीफ और एसीसी अध्यक्ष के अलावा पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. भारत ने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी और 9वीं बार यह टूर्नामेंट नाम किया. भारत ने इसी सीजन में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाईं, क्योनी फाइनल से पहले दो बार पहले भी धो डाला था. बीसीसीआई की ओर से भारत के नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार के फैसले पर सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि टीम उस व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकती जो एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है.

About the Author
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Moshin NaqviBCCIAsia Cup TrophyTeam India

;