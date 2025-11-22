Advertisement
7 बार 10-10 विकेट ले चुका है ये दिग्गज, आसपास भी नहीं टिकटे मिचेल स्टार्क, बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटता था

Most 10 wicket haul in Test by Australian Pacers: पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी का नजारा पेश किया और 10 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ डाली. उन्होंने तीसरी बार टेस्ट में 10 विकेट निकाले हैं, यहां हम स्टार्क की नहीं बल्कि उस दिग्गज की बात करेंगे, जिसने 7 बार ये कमाल किया था.

Nov 22, 2025, 02:09 PM IST
Dennis Lillee
Dennis Lillee

Most 10 wicket haul in Test by Australian Pacers: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज 2025 चल रही है. पहला मुकाबला पर्थ में चल रहा है, जिसकी दोनों पारियों में मिचेल स्टार्क ने 10 विकेट लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. वो मौजूदा ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे घातक गेंदबाज माने जाते हैं. ये तीसरा मौका है जब स्टार्क ने 10 विकेट लेने का कमाल किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिग्गज भी है, जिसने कंगारू टीम के लिए सबसे ज्यादा बार एक टेस्ट में 10 विकेट निकालने का महारिकॉर्ड बनाया था. ये दिग्गज बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा था. उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 बार 10 विकेट लेने का कमाल किया था.

रिकॉर्ड बुक खंगालने पर पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड डेनिस लिली के नाम है. उन्होंने अपने करियर में 7 बार एक मैच में 10 विकेट झटके, जो आज भी किसी भी ऑस्ट्रेलियन पेसर के लिए पहुंच से दूर रिकॉर्ड है. अब 76 साल के हो चुके लिली ने 1971 से 1983 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 70 टेस्ट मैच खेले और 355 विकेट चटकाए थे. उनकी लाइन, लेंथ और एग्रेशन के चलते उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे कठिन गेंदबाजों में गिना जाता है.

ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स द्वारा टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट (Most 10 Wickets haul in Test by Australian Pacers)

7 बार - डेनिस लिली

4 बार - फ्रेडरिक स्पोफोर्थ

3 बार - ग्राहम मैकेंज़ी

3 बार - ग्लेन मैकग्राथ

3 बार - मिशेल जॉनसन

3 बार - मिचेल स्टार्क

कैसा रहा डेनिस लिली का टेस्ट करियर?

डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया दिग्गज गेंदबाजों में शुमार रहे हैं. अपने करियर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 70 टेस्ट खेले और 355 विकेट निकाले. एक मैच में 123 रन देकर 11 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है. उन्होंने 7 बार दस विकेट निकाले. 23 दफा 5 विकेट लेने का कमाल किया है. जबकि 23 बार ही एक पारी में 4 विकेट ले चुके हैं.उन्होंने 1971 से लेकर 1983 तक टेस्ट खेला.

Bhoopendra Rai

Dennis LilleMitchell Starc

