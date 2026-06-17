Most 400 Run in ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच लखनऊ में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि इतिहास बन गया. कप्तान शुभमन गिल (154 रन) और ईशान किशन (103 रन) के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 50 ओवरों में पहाड़ जैसा 402 रनों का स्कोर खड़ा किया. इस मुकाबले में 400 रनों का आंकड़ा पार करते ही भारतीय टीम ने विश्व क्रिकेट में एक बेहद ऐतिहासिक महा-रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
टीम इंडिया अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 400 से अधिक का स्कोर बनाने के मामले में संयुक्त रूप से दुनिया के नंबर-1 पायदान पर पहुंच गई है. उसने यह कमाल 8वीं बार करके इतिहास रच दिया है.
लखनऊ में खेले जा रहे मुकाबले से पहले तक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400+ का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के नाम दर्ज था, जिसने कुल 8 बार यह कारनामा किया है, लेकिन अब अफगानिस्तान के खिलाफ इस विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने भी 8वीं बार वनडे में 400 रनों का आंकड़ा पार कर साउथ अफ्रीका के इस 'विराट' साम्राज्य की बराबरी कर ली है.
इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम 7 बार 400+ स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास में केवल 3 बार ही 400 रनों का आंकड़ा छुआ है.
इस लिस्ट का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि क्रिकेट इतिहास की दो सबसे आक्रामक और पूर्व चैंपियन टीमें पाकिस्तान और वेस्टइंडीज आज तक वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक बार भी 400 रनों का आंकड़ा नहीं छू सकी हैं, जबकि जिम्बाब्वे जैसी टीम एक बार 400+ रन बना चुकी है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड ने दो-दो बार यह कमाल किया है.