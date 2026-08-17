ऋषभ पंत ने मचाया तूफान, एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त, विरोधी के मैदान पर ठोक दिए इतने छक्के

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान फर्स्ट इनिंग्स में कोई बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवा लिया है. ऋषभ पंत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली पारी में 62 गेंद पर 39 रन बनाए. बाएं हाथ के इस विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ने 62.90 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 1 छक्का लगाया.
ऋषभ पंत ने इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में एक 'प्रचंड' वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. ऋषभ पंत अब विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ते हुए नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. ऋषभ पंत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अभी तक विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा 57 छक्के ठोक चुके हैं.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का नाम इस खास लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है. एडम गिलक्रिस्ट ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेशी मैदानों पर टेस्ट मैच खेलते हुए अपने करियर में कुल 56 छक्के लगाए थे. भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है. महेंद्र सिंह धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में 37 छक्के उड़ाए थे. साउथ अफ्रीका के पूर्व टेस्ट विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में 18 छक्के जमाए थे. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मार्श ने विदेशी धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में 16 छक्के ठोके थे.
1. ऋषभ पंत (भारत) - 57 छक्के
2. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 56 छक्के
3. महेंद्र सिंह धोनी (भारत) - 37 छक्के
4. क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका) - 18 छक्के
5. रॉड मार्श (ऑस्ट्रेलिया) - 16 छक्के
ऋषभ पंत अब विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाने वाले सभी बल्लेबाजों की लिस्ट में भी टॉप करने के करीब पहुंच गए हैं. ऋषभ पंत के टेस्ट क्रिकेट में कुल छक्कों की संख्या अब 98 हो गई है. वे इस फॉर्मेट में 100 छक्कों के खास क्लब में शामिल होने से बस दो छक्के दूर हैं. यह उपलब्धि अब तक बहुत कम खिलाड़ियों ने हासिल की है, जिनमें एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेंडन मैक्कुलम और बेन स्टोक्स शामिल हैं.
1. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - 69 छक्के
2. ऋषभ पंत (भारत) - 57 छक्के
3. एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - 56 छक्के
4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 51 छक्के
5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 45 छक्के