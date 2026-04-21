इस गेंदबाज की फूटी किस्मत! IPL में 151 विकेट के बाद भी इंटरनेशनल खेलने को तरस रहा, रोहित-कोहली को कहकर करता है आउट

इंडियन प्रीमियम लीग एक ऐसा मंच है, जहां से कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात चमकी है. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह से लेकर रिंकू सिंह और हर्षित राणा तक... ये लिस्ट बहुत लंबी है. हालांकि, एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जो सालों से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया में पहुंचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं. हम बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज संदीप शर्मा की जो आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं. संदीप ने साल 2013 में आईपीएल में कदम रखा था. वो अभी तक 3 फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं और किसी को निराश नहीं किया है. ऊपर से उन्हें भारतीय क्रिकेट के दो सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है.

कोहली-रोहित का शिकार करना संदीप की आदत

संदीप शर्मा ने आईपीएल में "साइलेंट किलर" के रूप में अपनी पहचान बनाई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ उनके आंकड़े तारीफ योग्य हैं. उन्होंने आईपीएल इतिहास में विराट कोहली को 7 बार और रोहित शर्मा को 6 बार आउट किया है। अपनी अनुशासित स्विंग गेंदबाजी और पावरप्ले की कुशलता के लिए जाने जाने वाले संदीप ने रोहित के खिलाफ 6.3 और कोहली के खिलाफ 19.1 का औसत बनाए रखा है.

आईपीएल में चटका चुके हैं 151 विकेट

2013 में डेब्यू करने के बाद से लगातार संदीप शर्मा आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं. दाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज ने अभी तक 142 मुकाबले खेले हैं और 28.15 की औसत से 151 विकेट चटका चुके हैं. संदीप अभी तक तीन टीमों (पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स) के लिए खेले हैं. वो आईपीएल में 12वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहीं, सिर्फ भारतीय गेंदबाजों की सूची में 8वें नंबर पर हैं.

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11 साल से टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

आईपीएल में अभी तक 151 विकेट चटका चुके संदीप शर्मा पिछले 11 सालों से टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए तरस रहे हैं. 2015 में उन्हें भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन सिर्फ 2 मैचों के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. सच तो ये है कि उन्हें ये मौका भी सिर्फ प्रयोग के तौर पर मिला था, जब ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों को आराम मिला था. संदीप शर्मा ने जिम्बॉब्वे के खिलाफ सीरीज में दो मुकाबले खेले और एक विकेट अपने नाम किया. उसके बाद उन्हें कभी भी टीम इंडिया में बुलावा नहीं आया. 32 साल के संदीप आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद कभी चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं कर सके. उनकी उम्र के लिहाज से देखें तो लगता नहीं कि उन्हें अब टीम इंडिया में जगह मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो बदकिस्मती से उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ 2 मैचों में ही खत्म हो जाएगा.

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