Video: देखने वाला भी आंखें बंद कर लेगा! बल्लेबाज ने मारी पैरों पर कुल्हाड़ी, हुआ ऐसे आउट; कोई सपने में भी नहीं सोच सकता

Bizarre Dismissal Shai Hope: एक बल्लेबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख दुनियाभर के लोग हैरान हैं कि आखिर कोई अपने पैरों पर यूं कैसे कुल्हाड़ी मार सकता है. ये चौंकाने वाला नजारा कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में देखने को मिला है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप बेहद अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:25 AM IST
किस्मत ऐसे भी दे सकती है धोखा

वेस्टइंडीज के वनडे और टी20 कप्तान शाई होप कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए खेलते हैं. गुयाना अमेजन वॉरियर्स के विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप 28 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा होगा. एक ऐसा पल आया जब शाई होप ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली.

देखने वाला भी आंखें बंद कर लेगा!

शाई होप कुछ इस अंदाज में आउट हुए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है. इस मैच के 15वें ओवर में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज टेरेंस हिंड्स ने शाई होप को पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी. शाई होप ने इस वाइड जाती बॉल पर रिवर्स रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वह स्टंप के ऊपर अपना बल्ला मार बैठे. शाई होप 29 गेंदों पर 39 रन बनाकर हिट विकेट आउट हो गए. शाई होप की इस बड़ी गलती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सचिन के 100 शतकों से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है विराट कोहली का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना

क्या रहा मैच का नतीजा?

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने इस मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया. गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 163 रन बनाए थे. गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 164 रनों का टारगेट रखा. ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 17.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 169 रन बना लिए और मैच जीत लिया.

