T20I में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं, कीवी खिलाड़ियों का जलवा
Hindi Newsक्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं, कीवी खिलाड़ियों का जलवा

टी20 क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट में जितनी जरूरी बल्लेबाजी है उतनी ही अहम गेंदबाजी और फील्डिंग भी है. कई बार क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ ऐसे कैच लपके जाते हैं जो पूरे मैच का नतीजा पलट कर रख देते हैं.ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:43 AM IST
David Miller
David Miller

टी20 क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट में जितनी जरूरी बल्लेबाजी है उतनी ही अहम गेंदबाजी और फील्डिंग भी है. कई बार क्रिकेट के इस फॉर्मेट में कुछ ऐसे कैच लपके जाते हैं जो पूरे मैच का नतीजा पलट कर रख देते हैं. एक बहुत पुरानी कहावत भी है 'कैचेस विन मैचेस'. दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं,  जिन्होंने बहुत मुश्किल कैच को भी आसानी से पकड़कर मैच का रुख पलट दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

डेविड मिलर

लिस्ट में नंबर 1 पर दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज डेविड मिलर का नाम है. मिलर ना सिर्फ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए बल्कि अपनी बेहतरीन फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 130 मैचों में ओवरऑल 81 कैच लपके हैं.  वे टी2 इतिहास में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी हैं.  पूरे क्रिकेट जगत में अपनी दमदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. लोग उन्हें प्यार से ' किलर मिलर' भी बुलाते हैं.

मोहम्मद नबी

लिस्ट में दूसरा नाम अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का है.  नबी अफगान टीम के काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में खेले 132 मैचों में 73 कैच लपके हैं. नबी अफगानिस्तान टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं. वो गेंद और बल्ले दोनों से अपना जलवा बिखेरते रहे हैं. 

मार्टिन गप्टिल

न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. गप्टिल बल्लेबाजी के साथ-साथ फील्डिंग में भी नंबर 1 रहे हैं. उन्होंने 122 मैचों में 73 कैच पकड़े हैं.  वे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बेहद ही भरोसेमंद फील्डर रहे हैं.

टिम साउदी

लिस्ट में एक और कीवी खिलाड़ी का है. हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी का. वे अपनी गेंदबाजी के लिए खूब मशहूर थे, लेकिन इसके साथ-साथ टी 20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने के मामले में भी वे चौथे नंबर पर हैं. साउदी ने 126 मैचों में 65 कैच लपके हैं.

जॉर्ज डॉकरेल

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम चौकाने वाला हैं.  ये नाम ऑयरलैंड के खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल का है. उन्होंने अपने टी20 करियर में 145 मैचों में 65 कैच पकड़ने का कारनामा किया है. 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट की पिच और कोचिंग करियर तक, कितने अमीर हैं राहुल द्रविड़? जानें महान प्लेयर की नेट वर्थ

 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

