बल्ले के साथ फील्डिंग में भी दम, साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 3 स्टार

क्रिकेट जगत में आए दिन एक से बढ़कर एक बड़े नायाब रिकॉर्ड्स कायम होते रहते हैं. क्रिकेट में बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज और फील्डर तक अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम को जीत की दहलीज तक लेकर जाते हैं. क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हुए है,जिन्होंने समय समय पर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत अपनी टीम के लिए काफी अहम योगदान दिए हैं. साथ ही हर साल बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सभी विभाग में नए-नए खिलाड़ी उभर कर आते हैं. ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में फील्डिंग का असली बादशाह कौन है, जी हां हम बात कर रहे हैं इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट मेंसबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 3 खिलाड़ियों के बारे में.

हैरी ब्रूक

लिस्ट में नंबर 1 पर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक का नाम काबिज है. इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच उन्होंने ही लपके हैं. बता दें कि साल 2025 में ब्रूक ने खेले 38 मैचों की 47 पारियों में 41 कैच लपकने का कारनामा किया है. साथ ही उन्होंने अकेले 1 मैच में 5 कैच पकड़े थे. ब्रूक के आसपास भी किसी खिलाड़ी का नाम नहीं है. अपने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले ब्रूक बैट के साथ फील्डिंग में भी कमाल के खिलाड़ी हैं.

एडेन मार्करम

लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज एडेन मार्करम का नाम है. मार्करम ने इस साल खेले 27 इंटरनेशनल मैचों की 33 पारियों में फील्डिंग करते हुए 35 बार कैच लपकने का कारनामा किया है. मार्करम ने भी एक पारी में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. सबसे ज्यादा कैच लेने वाले मार्करम दक्षिण अफ्रीका के इकलौते खिलाड़ी हैं.

डेरेल मिशेल

सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वालों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर न्यूजीलैंड के डैरेल मिशेल का नाम शामिल है. बता दें कि मिशेल ने इस लिस्ट में शामिल की तुलना में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं. उन्होंने साल 2025 में खेले 41 मैचों की 42 पारियों में 34 कैच लपकने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. साथ ही उन्होंने 1 पारी में सबसे ज्यादा 3 कैच पकड़े हैं.

