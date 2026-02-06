Advertisement
trendingNow13099934
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 10 खिलाड़ी, ये 3 धुरंधर इस बार भी दिखाएंगे जलवा

T20 World Cup में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 10 खिलाड़ी, ये 3 धुरंधर इस बार भी दिखाएंगे जलवा

Most catches in T20 World Cup History: अब से 24 घंटे बाद यानी 7 फरवरी से टी20 विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है. इससे पहले आपको उन 10 खिलाड़ियों के बारे में जान लेना चाहिए, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most catches in T20 World Cup History
Most catches in T20 World Cup History

Most catches in T20 World Cup History: क्रिकेट में तीन मोर्चे होते हैं. पहला बैटिंग दूसरा बॉलिंग और तीसरा फील्डिंग, जो भी टीम इन तीनों पर खरा उतरती है, वो मैच जीतती है. टी20 विश्व कप 2026 में एक तरफ जहां रन बरसेंगे और विकेट गिरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शानदार फील्डिंग भी दिखेगी और दर्शकों को कुछ कमाल के कैच भी देखने को मिलेंगे. टी20 विश्व कप के इतिहास में अब तक 9 एडिशन हो चुके हैं. ये 10वां मौका है जब टीमें खिताब के लिए मैदान पर जोर लगाएंगी. इस टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा कैच लपके हैं, उनमें से अधिकतर संन्यास ले चुके हैं, लेकिन 3 प्लेयर ऐसे हैं, जो इस बार भी अपनी-अपनी टीमों के लिए जलवा दिखाने वाले हैं.

हम आपके लिए टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं. इसमें नंबर एक पर डेविड वॉर्नर का नाम है, जो 25 कैच ले चुके हैं. अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखते, क्योंकि संन्यास ले चुके हैं. सबसे आखिरी नाम डेविड मिलर का है. इस लिस्ट में शामिल तीन खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद नबी और डेविड मिलर इस बार भी मैदान पर उतरेंगे. इन तीनों के पास इस इवेंट का अच्छा-खासा अनुभव है.

टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले 10 स्टार

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)- 41 मैचों में 25 कैच

Add Zee News as a Preferred Source

एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका)- 30 मैचों में 23 कैच

ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)- 31 मैचों में 23 कैच

रोहित शर्मा (भारत)- 47 मैचों में 21 कैच

मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)- 28 मैचों में 19 कैच

केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 29 मैचों में 16 कैच

मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 30 मैचों में 16 कैच

ड्वेन ब्रावो (वेस्टइंडीज)- 34 मैचों में 15 कैच

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 19 मैचों में 14 कैच

डेविड मिलर (साउथ अफ्रीका) - 27 मैचों में 14 कैच

ये भी पढ़ें: Opinion: जिस दर्द ने मंधाना को अंदर से तोड़ा, उसी ने बनाया RCB को दोबारा चैंपियन... Smriti Mandhana 2.0 के पीछे छिपी है एक अनकही दास्तां

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
Zee Real Heroes Award 2026
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल