कोहली नहीं, पोंटिंग भी नहीं, टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है शतकों का असली किंग कौन? देखें पूरी लिस्ट

Hindi Newsक्रिकेटकोहली नहीं, पोंटिंग भी नहीं, टेस्ट में बतौर कप्तान कौन है शतकों का असली किंग कौन? देखें पूरी लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी हुए हैं. ये क्रिकेट जगत का एक ऐसा फॉर्मेट में जिसमें बल्लेबाज अपने बेहतर खेल के दम पर अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं.आज हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट इतिहास के 3 ऐसे कप्तानों के बारे में, जिन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक ठोकने का कारनामा किया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:48 PM IST
Greame smith
ग्रीम स्मिथ 
बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका कप्तान ग्रीम स्मिथ के नाम पर है. उन्होंने अपने करियर के दौरान खेले 109 टेस्ट मैचों की 193 पारियों में कप्तानी करते हुए 25 रिकॉर्डतोड़ शतक जड़ने का कारनामा किया है. उनके आसपास भी इस मामले में कोई नहीं है.

विराट कोहली
वहीं, नंबर 2 पर पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान व स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम शुमार है. उन्होंने अपने टेस्ट करियर के दौरान 68 मैचोंं में टीम इंडिया के लिए कप्तानी की. इस दौरान कोहली ने 113 पारियों में 20 शतक ठोकने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. बता दें कि कोहली भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. 

रिकी पोंटिंग 
इस फेहरिस्त में नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम है. पोंटिंग ने अपने करियर के दौरान 77 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए 140 पारियो में 19 शतक जड़ने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. वह अभी नंबर 1 कंगारू खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हीं के साथी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 

ये भी पढ़ें : विजय हजारे में देवदत्त की धूम…, महज 6 पारी में ठोक दिए 600 से ज्यादा रन, टीम इंडिया से बुलावे का इंतजार

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

