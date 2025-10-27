जीत के महारथी..., इन दिग्गजों ने टीम को दिलाई है ODI में सबसे ज्यादा जीत,ठोके रिकॉर्ड तोड़ शतक

क्रिकेट के वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग जैसे धुरंधर हुए हैं. जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपने नाम की कीर्तिमान दर्ज करवाया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने के लिए जाने गए हैं. कुछ ऐसे भी दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी धमाकेदार पारी के बदौलत टीम को कई ऐसे मैचों में भी जीत दिलाई है, जहां से टीम की हार लगभग निश्चित मानिए. हम आज आपको एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए सपने जैसा होता है. वनडे में ऐसा कर पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीम की जीत में लगाए गए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में.

विराट यहां भी नंबर 1

लिस्ट में नंबर 1 पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम कायम है. कोहली ने अपने वनडे करियर में ओवरऑल खेले 305 मैचों की 293 पारियों में 51 शतक ठोके हैं. वह वनडे क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ठोकने वाले बल्लेबाज हैं. सबसे खास बात ये है कि उनका यह शतक 43 बार भारतीय टीम की जीत में आया है. यानी 51 में से 43 शतक उनका टीम इंडिया की जीत में आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में दूसरे पायदान पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने अपने वनडे करियर में खेले 463 मैचों में ओवरऑल 49 शतक लगाए हैं, जिसमें से 33 शतक उनका टीम इंडिया की जीत में आया है. साल 2023 वनडे विश्व कप के दौरान सचिन के सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड कोहली ने उन्हीं के सामने ध्वस्त किया था.

रोहित शर्मा

लिस्ट में तीसरे पायदान पर भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज व पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ने अपने वनडे करियर में अभी तक ओवरऑल 33 शतक ठोका है. रोहित ने भारतीय टीम की जीत में 26 बार शतक ठोका है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक जड़ने के बाद रोहित ने रिकी पोंटिंग को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के लिए काल थे इरफान, 1 ही मैच से पीट दिया था अपने नाम का डंका, जानें उनके करियर का यादगार स्पेल