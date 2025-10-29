सूर्यकुमार के निशाने पर इस दिग्गज का रिकॉर्ड, T20I में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले 3 खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट के लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट को लोग देखना खूब पसंद करते हैं. भारतीय टीम मौजूदा समय में टी20 की नंबर 1 टीम है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो इस फॉर्मेट एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी बल्लेबाजी के दम पर खूब रन बटोरे और बड़ी-बड़ी पारियां खेली है. अब जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वह आते संग ही लंबे छक्के और तेज-तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन 3 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने का कारनामा किया है.

रोहित शर्मा

नंबर 1 पर भारत के पूर्व कप्तान व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम है. रोहित भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 161 मैचों की 153 पारियों में 140.56 के स्ट्राइक रेट से 4290 रन बनाए हैं. इस दौरान रोहित ने सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने अपने करियर में ओवरऑल 208 छक्के लगाए हैं. छक्के जड़ने के मामले में भी रोहित नंबर 1 पर हैं.

सूर्यकुमार यादव

दूसरे नंबर पर भारत के मौजूदा टी 20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम काबिज है. सूर्यकुमार बतौर बल्लेबाज अपनी तूफानी पारियों के लिए जाने जाते हैं. सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में सूर्य दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 93 मैचों की 88 पारियों में 163.56 के स्ट्राइक रेट से 2745 रन बनाए हैं. बता दें कि सूर्या ने अपने टी20 करियर में अभी तक 4 शतक लगाए हैं. वह जल्द ही रोहित का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

संजू सैमसन

लिस्ट में तीसरे स्थान पर भारत के तूफानी बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम है. सैमसन ने बेहद कम मैचों में वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाएगा. उन्होंने भारत के लिए खेले अभी तक 52 मैचों की 44 पारियों में 144. 79 के स्ट्राइक रेट से 1031 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक ठोके हैं. सैमसन जिस तरीके से खेलते हैं अगर उन्हें आगे भी मौका मिलता रहा तो वह इस लिस्ट में टॉप भी जा सकते हैं.

