शतकों से लेकर छक्कों तक... IPL इतिहास के 5 अटूट रिकॉर्ड, ध्वस्त हुए तो मच जाएगा हाहाकार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आईपीएल का खुमार भारत में छाने लगा है. 28 मार्च से मेगा इवेंट का आगाज हो जाएगा. आईपीएल का शेड्यूल 2 दिन पहले जारी हो चुका है और फैंस इसके लिए उत्साहित हैं. आईपीएल के आगाज से पहले हम आपको इस टूर्नामेंट के इतिहास के 5 बड़े रिकॉर्ड्स से वाकिफ कराने जा रहे हैं जो अटूट हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:40 AM IST
Virat Kohli, Chris Gayle and Rohit Sharma (X)
आईपीएल 2026 के आगाज में लगभग 2 हफ्तों का समय बाकी है. टूर्नामेंट का खुमार भारत में छा चुका है. इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्डस टूटते हैं तो कई नए रिकॉर्ड्स बनते हैं. लेकिन हम आपको 5 ऐसे रिकॉर्ड्स से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिनका टूटना नामुमकिन जैसा है. लेकिन अगर ध्वस्त हो गए तो खिलाड़ी के नाम का डंका पूरे वर्ल्ड में बजेगा. इसमें से तीन रिकॉर्ड टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली के हैं जबकि एक रिकॉर्ड ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले का है जिसमें चौकों-छक्कों की बौछार हो गई थी. 

1. 175 रन की आतिशी पारी

एक टी20 मुकाबले में शतक ठोकाना किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है. लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता है टी20 मुकाबले में कोई बल्लेबाज दोहरे शतक की दहलीज पर था. हम बात कर रहे यूनिवर्स बॉस के रिकॉर्ड की. साल 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने वॉरियर्स के गेंदबाजों को ठिकाने लगा दिया था. गेल के बल्ले से नाबाद 175 रन की पारी खेली थी जिसमें 17 छक्के और 13 चौके शामिल थे.

2. 8661 रन

दूसरे नंबर पर आता है आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जिसपर विराट कोहली की बादशाहत देखने को मिलती है. विराट कोहली ने आईपीएल करियर में अभी तक 8661 रन ठोके हैं और ये रन उन्होंने महज 267 मुकाबलों में बनाए हैं. 2026 में उनका टारगेट 9 हजार रन पूरे करने का होगा. 

3. सबसे ज्यादा शतक

सबसे ज्यादा आईपीएल शतक भी विराट कोहली के नाम ही हैं. वो साल 2016 था जब विराट कोहली ने एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक ठोक डाले थे. उन्होंने उस दौरान 4 शतकीय पारियां खेली थीं जो कई दिग्गजों के पूरे आईपीएल करियर में भी नहीं देखने को मिलती हैं. विराट के नाम 8 आईपीएल सेंचुरी दर्ज हैं. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने दो शतक ठोके हैं. 

4.  एक सीजन में सबसे ज्यादा रन

एक सीजन में सबसे ज्यादा रन की बात करें तो ये रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है. विराट ने साल 2016 आईपीएल में सबसे ज्यादा 973 रन ठोक दिए थे. उन्होंने इस साल 4 शतकीय पारियां खेली थीं जबकि 7 मैच में फिफ्टी भी जमाई थी. ये रन विराट कोहली ने महज 16 मैच में जमाए थे. 

5. सबसे ज्यादा छक्के

आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का महारिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने अपने करियर में 142 मैच में 357 छक्के जमाए हैं. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अभी तक 302 छक्के जमा दिए हैं और अब क्रिस गेल के रिकॉर्ड पर नजर होंगी. तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है जिन्होंने 291 छक्के जमाए और छक्कों के तिहरे शतक की दहलीज पर हैं. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...

IPL 2026

