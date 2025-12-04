वेन्यू किंग्स...,एक मैदान पर सबसे अधिक शतक ठोकने वाले टॉप-3 बल्लेबाज, ये दिग्गज है नंबर 1

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 53वां शतक ठोका. कोहली ने सीरीज में दूसरी बार बैक टू बैक सेंचुरी ठोक कर सभी को करारा जवाब दिया. रायपुर में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शतकीय पारी खेली. दोनों की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत टीम का स्कोर 358 रन पहुंचा. बावजूद इसके दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ये लक्ष्य बड़े ही आसानी से चेज कर लिया, लेकिन इसी दौरान विराट कोहली ने एक और नायाब रिकॉर्ड अपने नाम स्थापित कर लिया. ऐसा रिकॉर्ड जो बेहद कम लोग अपने नाम करने में कामयाब हो पाते हैं.

सचिन तेंदुलकर

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया वह शायद ही कोई कर पाएगा. आज हम बात कर रहे हैं सचिन द्वारा सबसे ज्यादा बार वेन्यू पर सेंचुरी जड़ने वाले रिकॉर्ड्स के बारे में. सचिन ने अपने करियर के दौरान 53 अलग-अलग मैदानों पर सेंचुरी ठोकने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक ठोकने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

विराट कोहली

दूसरे पायदान पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम मौजूद है. रायपुर में शतक जड़ते ही कोहली ने एक और वेन्यू पर रिकॉर्ड बना दिया है. बता दें कि कोहली के नाम 47 वेन्यू पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 93 गेंदों का सामना करते हुए 102 रनों की आतिशी पारी खेली. खास बात ये है कि कोहली ने वनडे में 34 अलग-अलग जगहों पर शतक ठोके हैं. इस मामले में उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

रोहित शर्मा

तीसरे नंबर पर भारत के सलामी बल्लेबाज व पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम शुमार है. रोहित शर्मा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 35 अलग-अलग वेन्यू पर शतक जड़ने का प्रचंड रिकॉर्ड है. वह इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस के साथ बने हुए हैं.

