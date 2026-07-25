श्रेयस अय्यर 88 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ने के करीब, आज जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतते ही रच देंगे इतिहास

भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर शनिवार (25 जुलाई) को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं. श्रेयस अय्यर के पास कप्तान के तौर पर अपने शुरुआती सबसे ज्यादा 9 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर अगर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में टॉस जीतते हैं, तो वह इतिहास रच देंगे. श्रेयस अय्यर ने भारत की कप्तानी करते हुए अपने शुरुआती लगातार 8 T20I मैचों में टॉस जीते हैं.
श्रेयस अय्यर फिलहाल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वैली हैमंड के साथ बराबरी पर हैं. 88 साल पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वैली हैमंड ने लगातार 8 टॉस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. अब साल 2026 में श्रेयस अय्यर 9 टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं. वैली हैमंड ने 1938 में अपनी कप्तानी के शुरुआती लगातार 8 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. श्रेयस अय्यर आज (शनिवार) को अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में टॉस जीतते हैं, तो वह अपनी कप्तानी करियर के शुरुआती लगातार 9 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतने वाले पहले क्रिकेटर बन जाएंगे.
श्रेयस अय्यर इस तरह वैली हैमंड का 88 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे. भारतीय कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की शुरुआत दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के दौर से गुजरी है. एक तरफ उन्हें लगातार आलोचना झेलनी पड़ी, तो दूसरी तरफ उन्हें किस्मत का ऐसा साथ मिला जो खेल के इतिहास में किसी भी कप्तान के लिए गर्व की बात है. कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को शुरुआती 7 मैचों में एक भी जीत नहीं मिली, इसमें आयरलैंड से 2-0 और इंग्लैंड से 4-0 से मिली हार भी शामिल थी. हर हार के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर दबाव बढ़ता गया, लेकिन टॉस के मामले में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड शानदार रहा है.
बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (शनिवार) शाम 4:30 बजे (IST) से हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जाएगा. इस मैदान पर अब तक कुल 84 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है. वहीं, 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रन रहा है, तो दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 133 रन रहा है. हरारे की पिच पर सेट होने के बाद बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हरारे में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है.