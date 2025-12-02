Advertisement
trendingNow13026597
Hindi Newsक्रिकेट

विध्वंसक वैभव का प्रचंड रिकॉर्ड... 18 साल के टूर्नामेंट इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, T20 में शतकों का अंबार

वैभव सूर्यवंशी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव ने एक बार फिर बल्ले से हल्ला बोला. उन्होंने धुआंधार अंदाज में शतक लगाया, जिसका शोर चरम पर देखने को मिला. लेकिन इसी के साथ वैभव ने एक प्रचंड रिकॉर्ड भी कायम किया है जिसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 02, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vaibhav Suryavanshi
Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव ने एक बार फिर बल्ले से हल्ला बोला. उन्होंने धुआंधार अंदाज में शतक लगाया, जिसका शोर चरम पर देखने को मिला. लेकिन इसी के साथ वैभव ने एक प्रचंड रिकॉर्ड भी कायम किया है जिसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है. 14 साल के इस खिलाड़ी ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए एलीट ग्रुप B मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों पर नाबाद 108 रन बनाए. उनकी पारी में सात चौके और सात छक्के शामिल थे.

धांसू फॉर्म में वैभव

सूर्यवंशी ने इन दिनों गेंदबाजों का काल बनकर बरस रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 16 T20 पारियों में तीन शतक लगाए हैं. उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18 साल के इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला है. टी20 फॉर्मेट में तीन शतक तक पहुंचने के लिए सबसे कम पारियों में खेलने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. टॉप दो जगहों पर ऑस्ट्रेलिया के इयान हार्वे और समोआ के डेरियस विसर एक साथ हैं. दोनों ने 11 पारियों में तीन T20 शतक बनाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कभी नहीं हुआ ऐसा

ताबड़तोड़ शतक के बाद सूर्यवंशी टूर्नामेंट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उन्होंने 14 साल और 250 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया. उनके लिए 2025 यादगार साबित हुआ है. उनके नाम इस साल टी20 में तीन T20 शतक हो गए हैं, जिससे वह इस साल अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. आयुष म्हात्रे और ईशान किशन के नाम दो-दो शतक हैं.

ये भी पढ़ें.. एशेज के बीच अनहोनी... 6655 रन बनाने वाले क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में छाया मातम

पृथ्वी शॉ ने खींचा ध्यान

बिहार ने वैभव की 108 रन की पारी के बाद भी 176 रन बोर्ड पर टांगे. ये टोटल काफी साबित नहीं हुआ. महाराष्ट्र के कप्तान पृथ्वी शॉ ने टॉप ऑर्डर में 30 गेंदों में 66 रन बनाकर टीम को लीड किया. IPL 2025 ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद शॉ IPL टीमों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी तेज शुरुआत ने महाराष्ट्र को शुरुआती कंट्रोल दिया. टीम ने तीन विकेट बाकी रहते और एक ओवर बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vaibhav Suryavanshi

Trending news

उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट