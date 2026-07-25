23 छक्के, 28 चौके और रनों का अंबार... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ मार, आज फिर करेंगे रनों का तांडव?

वैभव ने हरारे में अभी तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं. इस सीरीज से पहले साल की शुरुआत में वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने उतरे थे. उन्होंने अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को हरारे में बुरी तरह धोया था. पहले सेमीफाइनल मैच में महज 33 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और इतने ही छक्के देखने को मिले. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी जंग में वैभव ने हल्ला बोला. महज 80 गेंद में वैभव ने 175 रन ठोक डाले थे. इस दौरान उन्होंने 15 चौके और इतने ही छक्के जमाए थे.