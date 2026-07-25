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23 छक्के, 28 चौके और रनों का अंबार... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ मार, आज फिर करेंगे रनों का तांडव?

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा. 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज को रोमांचक बना दिया है. पिछले मैच में वैभव ने ताबड़तोड़ फिफ्टी जमाई और अब एक बार फिर बरसने को तैयार हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 25, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:41 AM IST
23 छक्के, 28 चौके और रनों का अंबार... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ मार, आज फिर करेंगे रनों का तांडव?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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