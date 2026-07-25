23 छक्के, 28 चौके और रनों का अंबार... हरारे में वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ मार, आज फिर करेंगे रनों का तांडव?

India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा. 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस सीरीज को रोमांचक बना दिया है. पिछले मैच में वैभव ने ताबड़तोड़ फिफ्टी जमाई और अब एक बार फिर बरसने को तैयार हैं. मुकाबला हरारे के मैदान पर है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वैभव का बल्ला फिर चलेगा. चाहे वनडे हो या फिर टी20 हरारे में वैभव का विस्फोट हर बार नजर आया है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव ने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई. उन्होंने अर्धशतक महज 18 गेंद में ठोक दिया. 4 छक्के और इतने ही चौकों की बदौलत वैभव ने ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेली. भारत 1-0 से सीरीज में आगे है और जिम्बाब्वे के लिए करो या मरो की स्थिति आ चुकी है. हरारे के मैदान पर वैभव की ताकत मानों दूनी हो जाती है.
वैभव ने हरारे में अभी तक कुल 3 मुकाबले खेले हैं. इस सीरीज से पहले साल की शुरुआत में वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने उतरे थे. उन्होंने अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को हरारे में बुरी तरह धोया था. पहले सेमीफाइनल मैच में महज 33 गेंद में 68 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और इतने ही छक्के देखने को मिले. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी जंग में वैभव ने हल्ला बोला. महज 80 गेंद में वैभव ने 175 रन ठोक डाले थे. इस दौरान उन्होंने 15 चौके और इतने ही छक्के जमाए थे.
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हरारे में अभी तक वैभव 51 बाउंड्री लगा चुके हैं. 28 चौके वैभव के बल्ले से देखने को मिले हैं जबकि 23 छक्के उन्होंने लगाए. इससे साफ नजर आता है कि ये मैदान वैभव को खूब रास आता है. महज 3 पारियों ने वैभव 293 रन बना चुके हैं. हालांकि, 2 मुकाबले वनडे थे और एक मुकाबला टी20. अब देखना होगा कि दूसरे टी20 मैच में वैभव के बल्ले से कितने रनों की पारी देखने को मिलती है.