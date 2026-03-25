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Hindi Newsक्रिकेट31 मैच में 1000 रन और 100 विकेट... आज तक नहीं पैदा हुआ ऐसा ऑलराउंडर, बनाया ब्रैडमैन जैसा असंभव रिकॉर्ड

31 मैच में 1000 रन और 100 विकेट... आज तक नहीं पैदा हुआ ऐसा ऑलराउंडर, बनाया ब्रैडमैन जैसा असंभव रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: डॉन ब्रैडमैन का नाम तो सुना ही होगा. वो खिलाड़ी जिसके नाम टेस्ट इतिहास में ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं जिनका टूटना नामुमकिन जैसा है. ब्रैडमैन के ज्यादातर रिकॉर्ड्स से आप वाकिफ होंगे. ऐसे में हम आपको ब्रैडमैन नहीं बल्कि ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम ब्रैडमैन जैसा ही असंभव रिकॉर्ड दर्ज है.
 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:51 AM IST
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Test Cricket (BCCI)
Test Cricket (BCCI)

Unbreakable Cricket Record: डॉन ब्रैडमैन, वो नाम जिससे हर क्रिकेट प्रेमी वाकिफ होगा. इतिहास का वो दिग्गज जिसने कुछ ऐसे जादुई कारनामे किए कि क्रिकेट की परिभाषा ही बदल गई. दोबारा उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला 100 साल बाद भी नहीं दिख रहा है. लेकिन आज हम एक और बेताज बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने भले ही न सुना हो, लेकिन इस खिलाड़ी के नाम ब्रैडमैन जैसा ही महारिकॉर्ड दर्ज है. 

कौन है ये खिलाड़ी?

ये खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया का ही है, जिसने ऑलराउंडर के तौर पर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो पिछले 130 साल से अमर है. ऐसा असंभव रिकॉर्ड जिसे तोड़ना तो दूर बल्कि इसकी बराबरी करना भी नामुमकिन है. ये रिकॉर्ड सबसे तेज 1000 रन और 100 विकेट सबसे तेज हासिल करने का है. ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज गिफन ने वो कारनामा कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ. 

कितने मैच में किया ये कारनामा? 

जॉर्ज गिफन का क्रिकेट करियर 1881 से लेकर 1896 तक चला. इस दौरान उन्होंने महज 31 टेस्ट मैच खेले जिसमें ऐसा रिकॉर्ड बना गए जो आजतक नहीं टूटा है. महज 31 टेस्ट में गिफन ने 1238 रन और 103 विकेट झटक दिए. उन्होंने 7 पंजे अपने नाम किए और औसत 23.35 का रहा. उनके नाम एक शतकीय पारी भी दर्ज है. 

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दूसरे नंबर पर कौन?

लिस्ट में दूसरा नाम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का ही है. इस ऑलराउंडर का नाम एलफ्रेड नोबल है. 1998 से लेकर 1909 तक इस खिलाड़ी ने 121 विकेट और 2325 रन बनाए. हालांकि, गिफन जितने कम मैचों में ये ऑलराउंडर 100 विकेट और 1000 रन का रिकॉर्ड नहीं बना सका. फिलहाल गिफन का रिकॉर्ड 200 साल तक भी टूटना मुश्किल दिख रहा है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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