31 मैच में 1000 रन और 100 विकेट... आज तक नहीं पैदा हुआ ऐसा ऑलराउंडर, बनाया ब्रैडमैन जैसा असंभव रिकॉर्ड

Unbreakable Cricket Record: डॉन ब्रैडमैन, वो नाम जिससे हर क्रिकेट प्रेमी वाकिफ होगा. इतिहास का वो दिग्गज जिसने कुछ ऐसे जादुई कारनामे किए कि क्रिकेट की परिभाषा ही बदल गई. दोबारा उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला 100 साल बाद भी नहीं दिख रहा है. लेकिन आज हम एक और बेताज बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने भले ही न सुना हो, लेकिन इस खिलाड़ी के नाम ब्रैडमैन जैसा ही महारिकॉर्ड दर्ज है.

कौन है ये खिलाड़ी?

ये खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया का ही है, जिसने ऑलराउंडर के तौर पर ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो पिछले 130 साल से अमर है. ऐसा असंभव रिकॉर्ड जिसे तोड़ना तो दूर बल्कि इसकी बराबरी करना भी नामुमकिन है. ये रिकॉर्ड सबसे तेज 1000 रन और 100 विकेट सबसे तेज हासिल करने का है. ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज गिफन ने वो कारनामा कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ.

कितने मैच में किया ये कारनामा?

जॉर्ज गिफन का क्रिकेट करियर 1881 से लेकर 1896 तक चला. इस दौरान उन्होंने महज 31 टेस्ट मैच खेले जिसमें ऐसा रिकॉर्ड बना गए जो आजतक नहीं टूटा है. महज 31 टेस्ट में गिफन ने 1238 रन और 103 विकेट झटक दिए. उन्होंने 7 पंजे अपने नाम किए और औसत 23.35 का रहा. उनके नाम एक शतकीय पारी भी दर्ज है.

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दूसरे नंबर पर कौन?

लिस्ट में दूसरा नाम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का ही है. इस ऑलराउंडर का नाम एलफ्रेड नोबल है. 1998 से लेकर 1909 तक इस खिलाड़ी ने 121 विकेट और 2325 रन बनाए. हालांकि, गिफन जितने कम मैचों में ये ऑलराउंडर 100 विकेट और 1000 रन का रिकॉर्ड नहीं बना सका. फिलहाल गिफन का रिकॉर्ड 200 साल तक भी टूटना मुश्किल दिख रहा है.